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По итогам подписания соглашения о сотрудничестве между ГП «Кыргыз почтасы», АО «Почта России» и ООО «Wildberries» введены обновлённые условия доставки в Россию для оптовых отправителей. Отправить почту будет значительно дешевле и быстрее.



Теперь все бизнес-клиенты и физические лица смогут отправлять почтовые посылки весом до 20 кг по оптимальной цене. Такая услуга доступна на доставку во все регионы России и обратно в Кыргызстан.

«Данным проектом упростится логистика и увеличатся объёмы товарооборота между двумя странами, будет создана более конкурентоспособная среда для населения, малого и среднего бизнеса. Благодаря выгодным тарифам международное отправление станет максимально доступным как для бизнеса, так и для физических лиц. Вместе с сервисом наши клиенты получат консультационные услуги — как оформить товар для платформы с целью сбыта по всему миру. Таким образом, ГП «Кыргыз почтасы» выходит за рамки стандартов и развивает культуру отправлений за границу», — поделился первый замгенерального директора Марат Черикчиев.

В рамках перспективных проектов, связанных с интернет-торговлей, уже в текущем году кыргызстанцы смогут продавать товары через интернет-платформу Wildberries и отправлять через сеть ГП «Кыргыз почтасы».