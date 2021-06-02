Поделиться VK Print

В городе Алтае Синьцзян-Уйгурского автономного района заложен фундамент строительства животноводческого комплекса синьцзянской корпорации «Хуалин».

В проект вложено в общей сложности 1 миллиард юаней, а масштабы мясного скотоводства достигли 20 тыс. голов. Строительство данного комплекса поспособствует качественному развитию местной животноводческой отрасли за счёт создания характерного промышленного кластера, объединяющего развитие всей отраслевой цепочки.

Район Алтай, расположенный в северной части Синьцзяна, богат водными, лесными и травяными ресурсами, известен как «Северная Синьцзянская водонапорная башня» и является одним из шести лесных массивов Китая. Животноводство — основная и прибыльная отрасль города Алтая Алтайского округа.

С 2018 года ведущее предприятие Синьцзяна — корпорация промышленности и торговли с ограниченной ответственностью «Хуалин» начала сотрудничество и провела переговоры с Алтайским регионом и городом Алтаем о развитии животноводческой отрасли. В июне 2020-го между ними подписан договор о строительстве животноводческого комплекса.

Как отметил секретарь партии корпорации «Хуалин» Го Сянъян на церемонии закладки фундамента, промышленность является источником качественного экономического развития. «Проект животноводческого комплекса будет продвигаться в соответствии с требованиями четырёх качеств: качественные планирование, разведение, выращивание и содействие возрождению сельских районов», — добавил он.

Он также отметил, что вместе с продвижением проекта корпорация «Хуалин» будет способствовать крупномасштабному, стандартизированному и информативному развитию мясного скотоводства путём строительства высококлассной кормовой базы, современной демонстрационной фермы и производственной линии глубокой переработки сельскохозяйственных и побочных продуктов. И, наконец, сформирует кластер мясного скотоводства. За счёт большого количества инвестиций в высокоэффективное водосберегающее орошение и другие высококлассные вспомогательные средства корпорация внесёт мудрость и силу в комплексное управление экологическим развитием.

Согласно сообщениям, проект строительства животноводческого комплекса на Алтае постепенно сформирует зелёную кольцевую производственную цепочку интегрированного развития сельского, лесного хозяйства и животноводства, чтобы 3 000 фермеров и пастухов могли работать поблизости.

В рамках проекта будут улучшены породы домашнего скота местных фермеров. Они смогут разводить крупный рогатый скот по современным технологиям, заботиться о его здоровье. Алтайский научно-технологический парк мясного скотоводства в рамках проекта животноводческого комплекса сыграет положительную роль в повышении эффективности местного животноводства и увеличении доходов пастухов в режимах «предприятие + фермер» и «снабжение кормом для скота, снабжение рынка скотом».

В Алтайском научно-технологическом парке мне удалось увидеть, как кормят скот. Все кормушки аккуратно расставлены. Даул Чапихе рассказала, что раньше работала ветеринаром в посёлке Алтай. «Я пришла работать в этот парк в сентябре прошлого года. Здесь я освоила более передовые ветеринарные технологии. Зарплата, соответственно, намного выше, чем раньше», — признаётся она.

Заместитель администрации Алтайского округа, секретарь Алтайского горкома партии Мухыят Нурмухаммед на церемонии закладки фундамента отметил, что проект строительства животноводческого комплекса важен для оптимизации структуры животноводства в городе и округе Алтай, ускорения развития мясного скотоводства в городе Алтае, а также для создания региональных брендов говядины и содействия преобразованию и развитию традиционного животноводства в современное животноводство. Проект важен и для достижения успехов в борьбе с бедностью, побуждения фермеров и пастухов увеличивать свои доходы и возрождать сельские районы.

По имеющимся данным, проект строительства животноводческого комплекса уже последовательно реализован в уездах Хэцзин, Байчэн, Ечэн (Каргалык), Юйтян (Керия), Цэлэ (Чира), Гунлю (Токкузтара), а общий объём инвестиций составил более 10 миллиардов юаней. В этом году места для проекта будут выбраны в районе Мидун в городе Урумчи и уезде Фухай (Бурултокай).

CNS, Ху Цзячэнь.