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— Дооронбек Адаханович, поздравляем Вас с 30-летием медиахолдинга «Пирамида». Расскажите, какая проделана работа за время деятельности телеканала?

— Мне выпала честь стать заместителем генерального директора ОсОО «Медиахолдинг «Пирамида» в 2016 году. Конечно, за это время были взлёты и падения, но благодаря сплочённому коллективу нам удалось зарядиться новой энергией и двигаться вперёд. На тот момент телеканал находился на грани банкротства с многомиллионными долгами, не имел чёткого плана развития. Нами была разработана долгосрочная стратегия развития: обновили стиль, формат подачи медиапродукции, проведена работа по позиционированию определения новой целевой аудитории. За период существования телеканала удалось реализовать более ста проектов, что позволило завоевать широкую аудиторию в возрасте от 12 до 70 лет. Телеканал «Пирамида» транслируется на всей территории Кыргызской Республики, технический сигнал охватывает 98% населения, также со спутника EutelSat 70В по Средней Азии. В эфирно-кабельной сети «АлаТВ», «ДолонТВ», «Акнет». Цифровое вещание по территории КР составляет 97%. Целевая аудитория 12+, в эфире телеканала представлен контент цифрового формата в HD-качестве, вещание телеканала ведётся как на государственном, так и на официальном языках, размещаются развлекательные, социальные, экономические, правовые и аналитические программы. Раньше из-за отсутствия транспорта сотрудникам было затруднительно передвигаться по городу и выезжать на загородные съёмки. Были приобретены легковые служебные автомашины для работников новостной службы, утренней передачи и всех, кто занят медиапроектами.

— О каких проектах идёт речь? И расскажите о редакционной политике телеканала нашим читателям.

— Здесь нужно подчеркнуть, что с 2010 года новостная служба «Пирамиды» практически прекратила транслироваться, сотрудников отправили в отпуск без содержания. Спустя шесть лет русская и кыргызская редакции возобновили работу и стали выпускать видеопродукт, интересный как для зрителей, так и для профессионалов, со своими особенностями и «фишечками». Мы стараемся делать собственный контент, подходя к процессу качественно, с большой ответственностью. Успешно реализуются такие проекты, как «Убада жана аракет» (Обещание и старание) , «Акцент» и «Акцент — город», «Мост дружбы», «Чай устундо сырдашуу» (Беседа за чашкой чая), «Танкы тамаша» (Утренние шутки), «Турмуш» (Жизнь), «Парламент», «Кун тартибинде» (Повестка дня), также «Дайым даамдуу» (Всегда вкусно), «Санжыра», «Аттила — Великий кыргызский баатыр», «Элчи», «Укурук», «Жарым кашык музыка» и другие проекты. К примеру, такие, казалось бы, распространённые на ТВ аналитические программы, как «Жума жыйынтыгы» и «Итоги недели» стали выходить в эфир с 2016 года с приходом нашей команды. Парламентские заседания транслируются в прямом эфире по средам и четвергам. Конечно, у нас нет задачи опередить электронные СМИ, мы не соревнуемся с ними в оперативности. На телевидении процесс выпуска материала довольно продолжительный: выехать, снять, сделать монтаж, озвучить и т. д. Зато у нас есть возможность провести анализ происходящего, и мы стараемся сделать новость как можно более интересной за время подготовки материала к выходу: показать её с разных сторон, узнать мнения экспертов о событии.



— Насколько нам известно, телеканал также поменял и своё местоположение?

— Всё верно. Раньше медиахолдинг располагался в здании одноэтажного частного комплекса по улице Жантошева. И нужно признать, там не было элементарных условий: тесные коридоры, маленькие кабинеты, старые санузлы, словом, офис чем-то напоминал китайский квартал. Сейчас «Пирамида» находится в здании типографии «Учкун» на пересечении улиц Кулатова и Ибраимова, на седьмом и шестом этажах. Коллектив состоит из порядка 70 сотрудников, куда входят журналисты, технические сотрудники, программисты, офисные менеджеры и водители.

— За последние несколько лет мы видим, как развивается сотрудничество с международными медиакомпаниями. Расскажите о своих партнёрах.

— Спасибо за интересный вопрос. На протяжении семи лет проводилась колоссальная работа по расширению мультимедийных горизонтов. Заключены договоры со многими международными телевизионными каналами как дальнего, так и ближнего зарубежья. За это время аудитория нашего канала увеличилась вдвое. Мы в свою очередь также заинтересованы в том, чтобы получать как можно больше информации, в том числе от партнёров. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с такими крупными тв-гигантами как немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle, видеоагентство Ruptly, входящее в состав компании Russia Today. При содействии японского посольства и японского фонда мы осуществили показ нескольких популярных сериалов. Также при поддержке посольства Кореи были запущены анимационный и развлекательный контенты. Кроме того, подписаны медиасоглашения с печатными изданиями: «Российская газета в КР», «Вечерний Бишкек».

Благодаря сотрудничеству с международной медиаорганизацией Turkel в эфир выходят программы «Мост дружбы» и «Дипломат». Также в лице медиа «Туркел» открываются представительства «Пирамиды» с корпунктом в Турции, Азербайджане и Грузии. Стремительно развивается партнёрство со всеми посольствами иностранных государств в Кыргызстане. Были осуществлены командировочные поездки наших сотрудников за рубеж, чтобы получить опыт у лучших корреспондентов, профессионалов своего дела.



— Судя по тому, какой рывок совершил телеканал за сравнительно небольшое время, наверняка в будущем у Вас намечены большие планы по его трансформированию?

— Возвращаясь к первому вопросу. Я возглавляю телеканал с прошлого года. С этого момента на мои плечи легла большая нагрузка по совершенствованию компании в условиях большой конкуренции на медиарынке. Мы планируем провести масштабное мероприятие в честь 30-летия «Пирамиды», куда приглашены зарубежные гости, наши иностранные партнёры, известные госдеятели Кыргызстана. Главный гость — Президент КР. В настоящее время мы заняты организационными вопросами, процесс кипит, осталось мало времени. Мы хотим показать всю проделанную творческую работу тех, кто внёс свою лепту в становление телеканала «Пирамида». Мы постараемся организовать концертную программу на высоком юбилейном уровне, поднять настроение и на время окунуться в эпоху расцвета, падения и возрождения любимой в народе «Пирамиды», которая объединила и выпустила известных личностей разного поколения. Приглашаем и вас посетить мероприятие.

— Благодарим за приглашение! Спасибо за беседу, Дооронбек Адаханович. Желаем Вам успешно воплотить все намеченные планы и идеи!

— Спасибо вам за предоставленную возможность рассказать о нашем телеканале! Хотелось бы в конце сделать небольшую ремарку. «Пирамида» — это как тот камень, что был добыт и потом обточен. И сейчас благодаря стараниям нашей команды я приложу все усилия, чтобы этот камень обрёл изящную огранку, превратившись в истинную драгоценность.