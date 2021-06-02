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Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов обозначил приоритетные направления деятельности министров, а также представил своих новых заместителей.

«Перед Кабинетом министров поставлены чёткие задачи — обеспечение экономической стабильности, создание условий для роста экономики и повышения уровня благосостояния граждан, привлечение инвестиций. При этом параллельно необходимо выполнить все социальные обязательства, взятые государством, на качественном уровне должны быть проведены восстановительные работы на инфраструктурных и социальных объектах, разрушенных в результате событий на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области. Кроме того, следует усилить широкомасштабную работу по вакцинации населения, продолжить разъяснительную работу по новой тарифной политике. Особое внимание следует обратить на обеспечение продовольственной безопасности и комплексное решение приграничных вопросов», — сказал Улукбек Марипов.

Глава Кабинета министров призвал руководителей государственных органов исполнительной власти работать честно и открыто: «Каждое обращение гражданина должно решаться оперативно. Нельзя заставлять людей от безысходности выходить на митинг перед Домом правительства. Если каждый государственный орган начнёт оперативно работать с обращениями, это повысит доверие к органам власти и непосредственно облегчит жизнь согражданам».