С визитом в России
Президент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Российской Федерации, в городе Сочи.
В ходе визита Садыр Жапаров проведёт переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстана и России и перспективы его дальнейшего расширения.
Особое внимание стороны уделили взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции. О мерах противодействия пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызстан российских вакцин.
В состав делегации республики вошли министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.
Подробнее о визите читайте в следующем номере газеты.
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