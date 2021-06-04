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Президент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Российской Федерации, в городе Сочи.



В ходе визита Садыр Жапаров проведёт переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстана и России и перспективы его дальнейшего расширения.

Особое внимание стороны уделили взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции. О мерах противодействия пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызстан российских вакцин.

В состав делегации республики вошли министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.

Подробнее о визите читайте в следующем номере газеты.