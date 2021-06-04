Main Menu

С визитом в России

| мая 25, 2021
ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Президент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Российской Федерации, в городе Сочи.

В ходе визита Садыр Жапаров проведёт переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстана и России и перспективы его дальнейшего расширения.
Особое внимание стороны уделили взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции. О мерах противодействия пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызстан российских вакцин.
В состав делегации республики вошли министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.
Подробнее о визите читайте в следующем номере газеты.

Главное No Comments »


« (Previous News)
(Next News) »



Related News

С визитом в России

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПрезидент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Российской Федерации, в городе Сочи.

Под особым вниманием

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПрезидент Садыр Жапаров во время поездки на юг встретился с жителями села Кулунду Лейлекского районаRead More

Добавить комментарий