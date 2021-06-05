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Более 40 судей местных судов республики приняли участие в онлайн-тренинге на тему: «Рассмотрение уголовных дел, связанных с терроризмом и экстремизмом в Кыргызской Республике».



Его цель — совершенствование судебной практики по вопросам рассмотрения уголовных дел по 14 статьям УК по преступлениям террористического и экстремистского характера. Обучение входит в комплекс обязательных мероприятий для судей местных судов.

Участники ознакомились с теорией проявлений экстремизма и терроризма, международными нормами и национальным законодательством по данной теме, со статданными и рекомендациями по назначению экспертиз. В завершение закрепили свои знания на практических занятиях.

«Тренинги для судей полезны для правильной квалификации деяний лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности, что приведёт к недопущению ошибок в судебной практике по данной категории дел», — сказала тренер — судья Бишкекского городского суда Анара Омуралиева.

Мероприятие организовано ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей» совместно с Верховным судом, Высшей школой правосудия при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН, представительства Евросоюза в КР и ПРООН в Кыргызской Республике.