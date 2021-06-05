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В августе текущего года в республике запустится новая жилищная программа «Мой дом — 2021-2026». Чем она отличается от предыдущей и какие категории граждан теперь смогут приобрести собственную недвижимость по выгодной процентной ставке, рассказало руководство Государственной ипотечной компании (ГИК).

Как сообщила председатель ГИК Аида Тологонова, второй этап программы инициирован Президентом Садыром Жапаровым. Госипотечное кредитование станет более доступным благодаря поэтапному снижению процентной ставки с 6-8 до 4% годовых и увеличению срока его погашения до 25 лет. Также планируется отменить обязательное внесение первоначального взноса. А максимальная сумма займа достигнет 5 млн. сомов.

Упрощён и процесс подачи заявки на получение ипотеки. Теперь её можно подать онлайн в течение нескольких минут.

Основные источники финансирования программы — международные доноры и инвесторы, выпуск ценных бумаг, республиканский бюджет. Всего планируется привлечь не менее 30 млрд. сомов, чтобы профинансировать приобретение и строительство жилья площадью как минимум 740 тыс. квадратных метров, обеспечить недвижимостью больше 15 тыс. семей. К слову, в очереди для получения кредита стоят уже 9,5 тыс. человек. В приоритете жители регионов, а не Бишкека и Оша.

В свою очередь заместитель председателя правления ГИК Амантур Омуров, презентуя новую программу, отметил, что ипотеку от государства теперь смогут получить не только бюджетники, но и все кыргызстанцы. «ГИК станет финансировать строительство доступного жилья, а также выкупать жилплощадь на рынке для предоставления гражданам в аренду с последующим выкупом, в том числе на льготных условиях социально незащищённым категориям населения. Данная мера позволит напрямую предоставлять недвижимость. Помимо этого, оставим только операционные расходы, без маржи. Будем работать только с банками, согласившимися на такие условия», — заключил он.

Аида ШИРИНОВА.