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Государственная регистрационная служба сделала пошаговую инструкцию для автовладельцев, желающих переоформить машину во время национальной кампании.

Сначала авто должно пройти осмотр, который занимает 5-10 мин без учёта очереди, и получить выписку «Акт осмотра».

В случае замены государственного номерного знака необходимо снять его и взять с собой. Напоминаем, в случае перерегистрации без изменения региона можно не менять номер, вне зависимости от того, трёх-или четырёхзначный.

Далее человек направляется в зал ожидания к информационной стойке. Сотрудник выдаст талон электронной очереди. Отметим, что там можно проверить сразу наличие штрафов за нарушения ПДД по проекту «Безопасный город». В случае выявления их необходимо оплатить в кассах банка или через мобильные приложения, так как система ограничит дальнейшие действия по перерегистрации.

Необходимые документы для перерегистрации авто: ID-паспорт (продавца и покупателя); доверенность с правом отчуждения (при наличии); свидетельство о регистрации ТС; акт осмотра; государственный номерной знак (в случае замены); квитанция об оплате налоговых сборов за авто. В случае его неуплаты можно сразу погасить задолженность.

Основным документом при оформлении автомобиля является договор купли-продажи. Его во время регистрации составляет сотрудник ГУ «Унаа». Покупатель должен проверить данные, указанные в договоре и заявлении, в нужных местах расписаться и сдать весь пакет документов специалисту. В конце в кассах банков, расположенных в зале ожидания, надо оплатить указанную в заявлении сумму. После отдать чек специалисту по выдаче и получить свидетельство о регистрации транспортного средства на своё имя и государственный номерной знак.

Все операции по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений автоматизированы и интегрированы с информационными системами госорганов. ГРС просит граждан отказываться от предложений посредников о быстром решении вопроса за определённое вознаграждение.