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В День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД в центральном аппарате министерства прошёл траурный митинг.

В нём участвовали замминистра Нурбек Абдиев, председатель Совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев, личный состав МВД, родственники и близкие погибших.

«Сотрудники милиции не отступали в трудные времена, добросовестно выполняли обязанности до конца и отдали свои жизни за мир и спокойствие страны. Мужество наших отцов и братьев вписано в историю, стало примером для будущих поколений, и их отвага навсегда останется в истории кыргызской милиции. С 1918-го по настоящее время мы потеряли 144 сотрудника ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. Наш священный долг — помнить о них, и это то немногое, что мы можем сделать для их родных и близких», — отметил Нурбек Абдиев.

Султан Жоошбаев подчеркнул: «Служба сотрудников органов внутренних дел всегда сопряжена с риском. И очень часто перед лицом опасности, в экстремальной ситуации, требующей мгновенного решения, они проявляют мужество и самоотверженность, демонстрируя образцы героизма и выполнения служебного долга, жертвуя своей жизнью».