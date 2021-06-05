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Над кем смеётесь…

Не было, не было и вот опять. Мы всё о пресловутом аконите. Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев поделился в интервью «Биринчи радио», что наш Президент рассказал российскому при встрече в Сочи о лечении COVID-19 иссык-кульским корнем.

Что тут началось! Одному врачу при этих словах министра стало стыдно, что он врач. Позвонивший во время прямого эфира житель Канта «очень возмутился заявлением Бейшеналиева о пользе аконита» (ему предписывают крайнюю ядовитость и называют уу коргошун — в буквальном переводе «ядовитый свинец», иначе говоря, «пуля». — Прим. ред.). «Не студент, не выпускник медучилища, а министр утверждает, что тысячелетиями наши отцы и деды употребляли уу коргошун и лечили им различные болезни. Вот когда докажете научно пользу этого корня, тогда и запускайте его в дело», — негодует слушатель «Биринчи радио».

На заседании Жогорку Кенеша 27 мая депутат Рыскельди Момбеков предложил проверить здоровье «Алымкадыра Бейшеналиева и уволить его. Он Кыргызстан «прославил» на весь мир, сказав, что Жапаров обсуждал с Путиным применение аконита для лечения коронавируса. Эрбол молодец, опроверг эту информацию уже через два часа» (пресс-секретарь Президента Эрбол Султанбаев сообщил, что в рамках официальных переговоров данная тема не обсуждалась).

Депутат Дастан Бекешев призвал Президента изменить своё окружение, мол, оно негативно влияет на его политику. В пример привёл Бейшеналиева, который не раз оказывался в центре скандалов из-за неоднозначных высказываний. Несмотря на критику общественности, Президент его защищает. «У Садыра Жапарова враги не те, кто его критикует, а кто с ним рядом и называется другом. С этим аконитом… даже если президенты об этом корне и говорили, российская сторона такой разговор подтверждать не будет. Министру бы промолчать, а не выставлять нашего Президента не в лучшем свете», — говорит Бекешев.

Месяцем раньше на своём заседании депутаты уже ставили вопрос о несоответствии занимаемой должности министра здравоохранения. Тогда нардеп Тазабек Икрамов отмечал: важно, чтобы министр рассказал о мерах профилактики, лечении, новых штаммах. Но Бейшеналиев на заседания не является. Если он не может прийти и всё объяснить, зачем нам такой министр? Икрамов также напомнил, что профильный комитет принял решение о вынесении министру недоверия и предложил поставить это решение на голосование палаты. А вот Бекешев считает, что чьим бы другом Бейшеналиев не был, надо освободить его от должности. Ещё один депутат вспомнил о предыдущем министре, который «съел деньги, выделенные на пандемию». У нынешнего министра мы хотели спросить, на что и как расходуются деньги. Парламентарий Асель Кодуранова уверена, что поскольку Президент доверяет министру, он должен оправдывать это доверие: «Пусть Бейшеналиев сам пьёт аконит, но граждане, у которых нет денег на лекарства, завтра сами начнут эту настойку варить, кто за это будет отвечать?»

Тогда, месяц назад, решением палаты (81 голос «за» и 8 «против») Бейшеналиеву выразили недоверие.

…Над собой смеётесь

Прошёл месяц. И что? Президент не наложил вето на решение парламента, не уволил Бейшеналиева. Больше того, на вопрос прессы, кого из министров он бы отметил, Жапаров сказал о нём: «Сам он доктор, профессор. Правда, словарный запас у него не богат, он не говорит много, он менеджер. За три месяца Бейшеналиев провёл оптимизацию, реформу. В сфере медицины он вернул украденные деньги, за счёт этого мы подняли медикам зарплаты — 3 500 врачам ЦСМ на 100%, остальным 10 тысячам — на 50%».

И что, в угоду депутатам увольнять министра, отказывающегося приходить на их заседания? Были времена, когда правительство не вылазило из ЖК. Депутаты при этом надували щёки и с умным видом задавали министрам глупые вопросы. И всякий раз угрожали увольнением. Свыше 30 премьеров с кабминами сменилось за годы суверенитета. Но страна не стала жить лучше и веселее. А смешно, да! И с этим аконитом вроде как и смешно. Хотя им уже отравились насмерть четверо (а может, и больше).

Забавно слышать от Бейшеналиева рекомендации типа: «Корень надо применять в горячем виде. Если пить холодным, то происходит спазм и человек умирает. Только в горячем виде, потом закутаться и лежать. Идёт облегчение. Если поесть мороженого после этого, то можно получить летальный исход». Или: «Единственный человек, который определяет дозу, — это наш Президент. Я ему доверяю».

Смешной, действительно, человек. Как бы не от мира сего. Хотя у него есть здравые рассуждения о том, что прошлым летом во время пандемии в мире умерли миллионы людей, потому что это заболевание новое, а врачи лечили симптоматически и не знали этимологии и патогенеза. И сейчас не знают. Мол, во всём мире предлагают различные лекарства, а коронавирус так и не уходит.

И чем рассуждения министра отличаются от советов российских спецов? Когда в ЦСМ-2 из-за выключенного холодильника испортилось почти 1 000 доз вакцины «Спутник-V», из Москвы порекомендовали 2-3 дозы снова заморозить и разморозить. И посмотреть на жидкость: если помутнела, выбросить (а если нет?..) Сейчас испорченная вакцина хранится на складе до окончания следствия прокуратуры. Об этом сообщил 26 мая в ЖК не Бейшеналиев (он в парламент не ходит), а его заместитель Улукбек Турганов.

Вакцина помутнеет-не помутнеет, аконит мороженым не заедать. Это уже не до шуток. Вместо того, как говорит Бейшеналиев, что он прочитал лекцию инфекционистам со всех концов страны, как применять настойку аконита, он бы лучше лишний раз проинструктировал врачей, как хранить вакцину и не допускать её порчи.

Были и есть госмужи куда масштабнее Бейшеналиева. Но тоже весьма оригинальные. Если уж говорим о России, то как не вспомнить Черномырдина с его непревзойдёнными перлами типа «лучше водки хуже нет» или Медведева «денег нет, но вы держитесь».

Есть такая историческая формула: начальник (особенно высокий) может быть каким угодно — жестоким, недалёким, хитрым, бессовестным, но только не смешным. В наших же реалиях, перефразируя эту формулу, можно сказать: …и даже смешным, но только не вором.

А что так возмутило депутатов: «Почему вы его не убираете?» Забыли, в какой республике мы живём? Президентской. Такую форму правления выбрали на референдуме. За такую же проголосовали сами депутаты.

— Жили при парламентско-президентской, президентско-парламентской, теперь попробуем при чисто президентской, — рассуждают пользователи соцсетей. Пятого мая Садыр Жапаров подписал новую Конституцию. Так что привыкайте к его самостоятельности. И пока Президент сам не разочаруется в Бейшеналиеве, он всех депутатов пересидит. Если, конечно, не будет злоупотреблять аконитом.

Кстати, раздор между важными персонами погасила супруга Президента Айгуль Жапарова, получив 27 мая прививку от COVID-19.

Геннадий КУЗЬМИН.