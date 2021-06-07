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Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетил юг страны. В Баткенской области он побывал в селе Максат Лейлекского района, пострадавшем в ходе событий на кыргызско-таджикском участке госграницы.



Глава государства осмотрел разрушенные объекты, в том числе сгоревшую школу, посмотрел, как идёт строительство жилых домов и образовательных объектов, в частности, реализуется проект нового двухэтажного детского сада на 100 мест. Садыр Жапаров встретился и с местными жителями, в беседе с которыми подробно рассказал о делимитации и демаркации государственной границы. По его словам, решение данного вопроса напрямую связано со стабильным социально-экономическим развитием региона. Глава государства подчеркнул, что Баткенской области уделяется и впредь решено уделять особое внимание государства. Как заверил Президент, ни один местный житель не останется без помощи и поддержки.

Садыр Жапаров обратил внимание и на целевое распределение гуманитарной помощи. В беседе местные жители подняли ряд тем об оказании поддержки пострадавшим в ходе событий, а также вопросы личного характера. Они выразили поддержку усилиям властей по решению приграничных вопросов.

Вместе с тем местные жители поблагодарили за помощь государство и неравнодушных кыргызстанцев, отметив, что со всех уголков страны к ним поступает гуманитарная помощь. «Мы рады, что наши голоса доходят до Вас», — сказали жители села Максат, обращаясь к главе государства.



В завершение встречи Садыр Жапаров дал представителям профильных госструктур и органов местного самоуправления ряд поручений для решения озвученных вопросов, а также потребовал в запланированные сроки завершить восстановление и строительство всех объектов.

Далее Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания средней школы в селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области. Согласно проекту, двухэтажная школа рассчитана на 225 ученических мест. Садыр Жапаров пожелал, чтобы в данном образовательном учреждении воспитывались высокопрофессиональные специалисты, которые в будущем смогут внести свой вклад в развитие страны.

Посетил Президент и пограничную заставу «Жаны-Жер» в Лейлекском районе. На встрече с военнослужащими он отметил, что благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов удалось сохранить территориальную целостность страны. Садыр Жапаров заявил о важности дальнейшего улучшения обороноспособности государства и укрепления безопасности границ.

Руководитель страны побеседовал с местными жителями двух сёл Борбордук и Достук, которые озвучили интересующие их вопросы. Президент подчеркнул, что в ближайшее время Баткенской области придадут особый статус для социального-экономического развития региона. Предоставят ряд льгот, в том числе планируется ввести особый налоговый, инвестиционный режимы.

«Мы делаем и продолжим делать всё необходимое для обеспечения стабильности и безопасности, а также дальнейшего комплексного развития Баткенской области в целях улучшения социально-экономической инфраструктуры населённых пунктов, снижения уровня безработицы, обеспечения местных жителей рабочими местами и многих других компонентов», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент также посе-тил пункт временного пребывания пострадавших граждан во время событий на кыргызско-таджикском участке госграницы, расположенном в селе Ак-Татыр Баткенского района Баткенской области. Здесь он ознакомился с условиями проживания пострадавших кыргызстанцев, а также ответил на интересующие их вопросы. В частности, сказал, что в настоящее время в сёлах идёт стройка и в скором времени они переедут в новые и современные дома. Находившиеся во временном пункте жители приграничных сёл обратились с просьбой о возведении необходимой инфраструктуры в их сёлах — детского сада, спортивного зала, дома культуры, родильного дома, школы и других социальных объектов.



Далее Президент встретился с жителями села Кок-Таш Баткенского района и заверил их в том, что государство окажет всемерную поддержку всем нуждающимся. Рассказал и о планируемых мерах по социально-экономическому развитию Баткенской области, которой в ближайшее время придадут особый статус.

«Кыргызстан начинается с Баткена. За счёт налоговых послаблений мы привлечём инвесторов в область и сделаем всё необходимое, чтобы наша молодёжь оставалась и трудилась на родине, а не уезжала за пределы страны. Наша миссия — обеспечить кыргызстанцам безопасное проживание на своей земле и создать все условия для мирного труда», — подчеркнул Президент.

На встрече глава государства также отметил важную роль органов местного самоуправления в осуществлении запланированных мероприятий, так как их полномочия, в частности акимов районов, усиливаются.

Садыр Жапаров посетил и пограничную заставу «Орто-Боз» в Баткенском районе, где ознакомился с условиями военной службы и бытом военнослужащих, побеседовал с пограничниками, расспросил об имеющихся проблемах.

В поле зрения Садыра Жапарова попала и строящаяся автомобильная дорога Самаркандек — Мадиген — Даркум, соединяющая Лейлекский и Баткенский районы. Общая протяжённость трассы — 44,1 км, планируется строительство гравийной дороги V технической категории. Она позволит обеспечить жителей 17 сёл Баткенской области гораздо более коротким путём в город Исфану Лейлекского района. Строительство данной автодороги — чрезвычайно важный проект для укрепления границы и обеспечения транспортной безопасности страны.



Глава государства подчеркнул чрезвычайную ценность прокладки трассы на данном стратегическом участке, расположенном около государственной границы. И в целом отметил важность строительства внутренних дорог, которые станут важным фактором экономического роста и устойчивого развития регионов.

Президент ознакомился со строительством автодороги Мин-Булак — Чорго — Ак-Сай в Баткенском районе. Её основное назначение — обеспечение объездного автомобильного маршрута вокруг территории Республики Таджикистан до села Ак-Сай Баткенской области. Протяжённость дороги — 48 км. К настоящему времени начаты работы на 7-м километре и подготовлена проектно-сметная документация на участок, пролегающий по высокогорному перевалу.



Глава государства придал большое значение строительству дороги до села Ак-Сай, имеющей стратегический характер, как альтернативный объездной путь.

Президент в Баткенской области посетил пограничную заставу «Капчыгай» в Баткенском районе и войсковую часть №2022 Государственной пограничной службы, дислоцирующуюся в Баткене.

Глава государства ознакомился с состоянием зданий, в которых располагаются подразделения, условиями службы и проживания военнослужащих, побеседовал с ними. Пользуясь случаем, Президент лично поздравил их с профессиональным праздником — Днём пограничника Кыргызстана, пожелав всем соотечественникам мирного неба над головой.

В своём выступлении Садыр Жапаров особо отметил героизм пограничников во время последних событий на кыргызско-таджикском участке границы, подчеркнув, что стойкость военнослужащих Пограничной службы помогла сохранить целостность страны и предотвратить эскалацию конфликта, оставив единственный вариант для его разрешения — мирные переговоры. Пожелав военным держать боевой дух на высоком уровне, Садыр Жапаров оставил памятную запись в Книге почётных гостей.

Садыр Жапаров также встретился с жителями села Ак-Сай Баткенского района. Он обсудил с ними развитие региона, ответил на интересующие их вопросы.



«Государство и впредь продолжит уделять пристальное внимание жителям Баткенской области, а я направлю свои силы на социально-экономическое развитие региона, обеспечение пограничной безопасности. Мы намерены повысить благосостояние местных жителей, кроме этого, государство делает всё возможное для решения вопросов с государственной границей. Меры в этом направлении приняты, работают межгосударственные правительственные комиссии», — подчеркнул Президент.

Жители в свою очередь отметили, что село Ак-Сай — это сердце Баткенской области. По их словам, есть много нерешённых социальных вопросов, но самое главное на данный момент — сохранение мира и безопасности. В числе первостепенных вопросов сельчане также назвали строительство социальных объектов, улучшение инфраструктуры сёл, выплаты пособий и пенсии, создание рабочих мест, трансформацию земель и др. По их словам, все годы никто не заботился о том, чтобы придать Баткенской области особый статус. Для них это очень важно, потому как местные жители не хотят никуда уезжать за лучшей жизнью, желают трудиться и жить на родине, и чтобы молодёжь оставалась здесь. Для этого им нужны как налоговые, так и другие послабления.

Глава государства подробно остановился на мерах по созданию условий в регионах для предотвращения выезда молодых людей за рубеж в поисках работы. В целях решения данной задачи руководство страны намерено придать Баткенской области особый статус.

Президент Садыр Жапаров заверил, что и далее Баткенской области будет уделяться особое внимание в части строительства социальных объектов и необходимой инфраструктуры.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.