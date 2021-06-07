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Президент Садыр Жапаров принял заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, посетившего страну с официальным визитом.

Состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах.

Глава государства с удовлетворением отметил динамику развития кыргызско-казахского взаимодействия в духе дружбы, союзничества и стратегического партнёрства.

Он подчеркнул, что сейчас перед странами стоят задачи по своевременной и качественной реализации ранее достигнутых договорённостей, среди которых вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В беседе также затронуты события на кыргызско-таджикском участке госграницы и вопрос восстановления Баткенской области.

Как отметил Садыр Жапаров, благодаря усилиям кыргызской стороны по урегулированию конфликта исключительно мирным путём и политико-дипломатическими средствами удалось избежать дальнейшей его эскалации. В качестве первостепенных задач глава государства назвал восстановление разрушенных инфраструктурных и социальных объектов, жилых домов, а также оказание помощи пострадавшим гражданам.

Мухтар Тлеуберди в свою очередь передал тёплые слова приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул, что основная цель его официального визита — углубление братских взаимоотношений между странами. Министр иностранных дел отметил, что в Казахстане с сопереживанием восприняли события на кыргызско-таджикской границе. Как сказал Мухтар Тлеуберди, Казахстан готов делиться своим опытом, оказывать консультативную поддержку в вопросах делимитации и демаркации государственной границы.

Он подчеркнул, что в рамках реализации договорённостей глав двух государств в данное время соответствующие госорганы Казахстана и Кыргызстана работают над доведением совместного товарооборота до $1 млрд. в год.

Мухтар Тлеуберди выра- зил полную поддержку казахстанской стороны проводимым общественно-политическим реформам в Кыргызстане, в числе которых принятие новой Конституции страны.

По итогам встречи стороны отметили обоюдную готовность к углублению и расширению стратегических отношений между странами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.