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Пандемия не балует отечественных болельщиков турнирами международного масштаба. И вот приятное исключение: на базе Республиканской СДЮШОР по конному и современному пятиборью прошли соревнования на Кубок мира по конкуру в Евразийской зоне. Надо отметить, что турниру достойную поддержку оказали Госагентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта и различные спонсоры. Четыре дня шли напряжённые поединки высококлассных наездников и их четвероногих друзей из Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана в различных маршрутах конных испытаний. Лошади вместе со всадниками состязались в преодолении препятствий различной высоты.



В первый день всадники и их лошади соревновались в преодолении маршрута №1 с высотой барьеров 120 сантиметров. Лучший результат показал узбекистанец Сайдамирхон Тургунбаев на Корнете. Серебро у нашего Андрея Тряпицина, который выступал на коне по кличке Флоризель. Третье место занял всё тот же С. Тургунбаев, преодолевший препятствия на коне по кличке Кастания. Вторым видом состязаний в этот день стал маршрут №2 с высотой препятствий до 140 сантиметров. Здесь вновь отличился гость из Узбекистана Бекзод Курабанов на коне Кинг Корнет Л. Вторым был наш Ринат Галимов на лошади по кличке Коко-Пала, а третий результат показал также кыргызстанец Камиль Сабитов на Гамильтоне.

Во второй соревновательный день всадники разыграли Гран-при Евразийской лиги. Высота барьеров составляла 150 сантиметров. Весь пьедестал почёта заняли всадники из команды Узбекистана. Обладателем Гран-при стал Умид Камилов на коне Нумеро Уно. Второе место досталось его коллеге по команде Бекзоду Курбанову на Кинг Корнете Л, а третий результат показал он же, на сей раз преодолевая препятствия на лошади по кличке Сир Стено-граф. Вторым видом этого дня стал розыгрыш Кубка «Имарат-Прогресс» с высотой барьеров 125-130 сантиметров. Лучшим наездником показал себя наш Андрей Тряпицин на Флоризеле, серебро выиграл узбек- ский всадник С. Тургунбаев на Кастании, а третье место завоевал его земляк Хуршид Алимджанов, выступавший на коне Кордон Блю. В третий день мирового турнира разыгрывался Кубок «Умут и Ко» с высотой барьеров 130 сантиметров. Опять блестяще выступили конники из Узбекистана. Первенствовал тут Бахромжон Газиев на Этосе, второй результат показал его земляк Сайдамирхон Тургунбаев на лошади по кличке Кастания. Третьим на пьедестал почёта поднялся Азам Талибаев на лошади Леди.

Самым азартным для любителей конного спорта стал четвёртый состязательный день, когда всадники разыграли главный приз — Кубок наций. Высота барьеров составила 125-140 сантиметров, а соревновались в борьбе за него конники в два гита (две попытки). Победу вновь одержала дружная и удачливая сборная Узбекистана, в составе которой препятствия преодолевали Б. Курбанов, Н. Туякбаев, У. Камилов и О. Собиржонов. Второе место в Кубке наций заняла сборная российских наездников в составе Вадима Череваня, Хейраддина Нуриева, Светланы Тороповой и Олеси Терещенко. Бронзу в Кубке наций завоевали наши конники в составе Камиля Сабитова, Садыра Мамытова, Рината Галимова и Андрея Тряпицина. Заключительным видом международного турнира стали состязания по маршруту №8. Его выиграл узбекский всадник Хуршид Алимджанов на Кондре, второй была кыргызстанка София Маркелова, выступавшая на лошади по кличке Чари-Вари, а бронза досталась казахстанскому спортсмену Дмитрию Тишкову и его коню по кличке Грегор.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.