Певец кыргызских гор
Да, именно так называли заслуженного деятеля культуры Нарынкула Турпанова коллеги на церемонии открытия его персональной выставки в столичной Галерее М. Н. Турпанов недаром считается самобытным мастером пейзажа. В отличие от других художников он самостоятельно нашёл в изобразительном искусстве свою тему и творческий почерк. Его творчество привлекает к себе прежде всего органичностью и естественностью представлений художника о мире, в котором он живёт и творит, и его мироощущением, проистекающим от идеи единства и содружества человека и природы.
Когда художники его поколения стали отходить от натуры и переключились на эстетику формальных приёмов, Нарынкул создавал пейзажи, в которых с особым пафосом звучала предметность мира. Неожиданный взгляд на привычные картины природы, наивно-детская непредвзятость авторского отношения к натуре привели его, на первый взгляд, к парадоксальному результату. Детальнейшая проработка природных форм, взгляд на горные ландшафты как бы с высоты птичьего полёта дают особое пространственное ощущение природы в её стихийной первозданности.
Его пейзажные полотна из серии «Боом», «Утро», «Весна», «Кара-Коо» (долина «Чёрный ворон»), «Первый снег», «Долон» и другие, представленные в выставочной экспозиции, — это бесконечный, где-то сложный и напряжённый диалог автора и среды. Мужественный и ясный взгляд живописца нередко подтверждает, что природа кыргызских гор далеко не всегда милостива к человеку. Однако её суровость — это вызов особого рода, дающий ему возможность пройти испытание на прочность и проверить в нём себя. Философское отношение Н. Турпанова к родной природе как бы продолжает народное мировосприятие, перекликается с героическим эпосом о Манасе и одновременно опирается на базовые навыки создания художественных образов средствами реалистического искусства. Образы горной природы в творчестве Турпанова созвучны мифическому и поэтическому наследию кыргызов, произведениям современных поэтов и прозаиков республики, в том числе выдающимся книгам Ч. Айтматова.
В каждой работе Н. Турпанова создаётся образ горной страны, автор с удивительным умением и зоркостью прослеживает мельчайшие горные складки, объединяя небо и горы по пластике и цвету в могучее взаимосвязанное бытие. Этому художнику присуще эмоциональное восприятие природы, доходящее порой до свое- образного пантеизма. Турпанов — лауреат престижной творческой премии имени Г. Айтиева, заслуженный деятель культуры КР, а также один из аксакалов национального Союза художников, представляющий и хранящий традиции реалистического направления республиканской школы живописи. В то же время он много и смело экспериментирует и не считает зазорным учиться у младших коллег. Это не случайно, поскольку Нарынкул соединяет в своём творчестве характерные черты двух ключевых направлений в изобразительном искусстве — уважение к традициям и открытость к инновациям. А вместе — умение переплавить опыт поколений и не потерять своё лицо, двигаясь в русле мировых течений.
Сам Нарынкул на этот счёт поясняет, что когда-то все художники были реалистами, но наступило время, они отошли это этого направления и начали писать по-новому. «Сейчас творческих возможностей у художника много, и надо экспериментировать. В изобразительном искусстве важен постоянный авторский поиск», — считает Н. Турпанов. Ему нравятся картины С. Дали, П. Пикассо и других мировых знаменитостей, он впечатлён и творческими экспериментами, и удачами друзей-художников. Однако, что бы не писал он сам, получается по большому счёту талантливо и самобытно. Нарынкул активно осваивает современную проблематику искусства и смело использует новые технические и творческие приёмы. Художник, к примеру, работает в смешанной технике. Для фона картин он применяет битумную смолу, создающую требуемую автором фактуру, потом покрывает её краской или позолотой и пишет широкими мазками. Созданный таким приёмом фон вызывает различные ассоциации и несомненный зрительский интерес.
Нарынкул живописец цельный, но неоднозначный. Непосредственность образного восприятия мира сочетается в нём с потребностью в развитии, и он находит новые неожиданные повороты в воплощении одной и той же горной темы, совершенствует живописное мастерство, пробует силы в различных жанрах. На выставке, кстати, представлены его работы в направлении малых скульптурных форм, выполненные из чугуна: «Гильотина», «Негде ноге ступить» и «Кокур». Последний создан в виде гаечного ключа, головка которого исполнена как раз в виде национального сосуда — кокура. Таким вот увидела обыкновенный гаечный ключ творческая фантазия художника, который пробует себя в различных жанрах и стилях искусства. В то же время его здоровое мироощущение ограждает автора от чрезмерного увлечения в своём творчестве эффектами формы. На персональной выставке есть и «некыргызские» пейзажи, это два полотна, изображающие Лондон, где живёт один из его сыновей, женатый на англичанке, и, навещая которого, отец не мог не сделать этюдов в «столице туманов», впоследствии воплощённых в больших полотнах.
Его живописные работы сопряжены с живым ощущением реальности.
Реалистические произведения Турпанова — это и эксперимент, и крепкий профессионализм. Полотна художника убедительно говорят о том, что их автор не разучился по-детски удивляться в жизни и искусстве, и потому не перестаёт радовать своим творчеством. И это тоже национальная школа: до седин оставаться ребёнком, всегда современным и мудрым. Это простодушие помогает избежать взрослого экстремизма. Эта детская пластичность и отсутствие большого тщеславия помогают не застыть в бронзе. Нарынкул не боится разнообразия, у него нет желания показать, как много он умеет, а в разнообразии, как известно, заложены перспективы дальнейшего развития творческой личности.
Зрителям после знакомства с работами Турпанова становится предельно ясно, что он отдаёт предпочтение пейзажам, хотя его даровитой кистью созданы и замечательные портреты, в том числе автопортреты художника. Пейзажи, разумеется, преобладают в экспозиции выставки, открытой в столичной художественной Галерее М, которая, кстати, в этом году отмечает своё 30-летие. Его картины природы своеобразны, в них автор ни на шаг не отходит от натуры. Пейзажные композиции мастера кисти уникальны, потому что зритель словно видит потрясающие взор горные ландшафты с высоты птичьего полёта и ощущает природу в её первозданности. Художник пишет пейзажи с удивительным умением и зоркостью, отслеживая каждую чёрточку и штрих, объединяя все детали по пластике и цвету в единый взаимосвязанный образ. Его произведения самобытны. Художник оживляет горы, когда смотришь на его картины, словно оказываешься в том месте, которое изображено. И будто ощущаешь чистый горный воздух и слышишь шум ветра и течение изображённой на полотне горной речушки. «Горы удаются ему особенно, в Кыргызстане, пожалуй, их никто так больше не рисует» — впечатлённо говорят его коллеги по живописному творчеству.
Александр ШЕПЕЛЕНКО.
Фото Игоря САПОЖНИКОВА.
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