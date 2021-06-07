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Мир трясёт: пандемия коронавируса, экономический спад, закрыты границы, а журнал «Литературный Кыргызстан» всем невзгодам назло продолжает выходить в прежнем режиме. Можно только восхищаться такой жизнестойкостью редакции и верности избранному делу.

Отечественные прозаики, поэты, публицисты, критики осмысляют современность, пытаются рассказать читателям о добром, вечном, о том, что поможет по-иному взглянуть на жизнь, над чем-то задуматься, что-то переосмыслить. Олег Бондаренко в одном из своих рассказов «Плач алмаза» показывает жизнь шахтёрского посёлка во время пандемии. Из-за кризиса добыча драгоценных камней остановлена, люди оказались без работы. Молодой старатель от безденежья идёт в город и пытается продать имеющиеся у него камни скупщику. Но тот предложил символическую цену, поскольку из-за эпидемии рынок рухнул, и то, что до этого стоило тысячи, теперь практически обесценилось. Герой рассказа ошеломлён, ведь он возлагал большие надежды на тот, казалось бы, незыблемый запас драгоценных камней, который он собирал и хранил на случай нужды. Он испытывает опустошённость, потерю ориентиров. Пожалуй, сегодня люди во многих странах мира переживают в той или иной мере подобные чувства.

Артём Хегай публикуется в этом номере «ЛК» с грустной историей о современной школе. Не той школе, о которой обычно рассказывают чиновники, а о неблагополучной, где образование не является ценностью для ребят, где педагогам приходится каждодневно добиваться если не любви, то хотя бы послушания своих учеников, о школе, где со своих сверстников местные хулиганы собирают деньги для заключённых. И вот в этот сложившийся тесный мирок с вполне понятными правилами поведения для старожилов приходит молодой учитель, готовый что-то изменить, увлечь своим оптимизмом. Тонкий юмор, хороший слог и умело построенный сюжет заставляют читателя внимательно следить за событиями и сочувствовать тому, что происходит в рассказе. Приятно, что Артём избежал популярного нынче хеппи энда, что только повысило художественную ценность рассказа.

Вячеслав Александров в серии опубликованных рассказов поделился воспоминаниями о Советской армии. После окончания вуза он был направлен для прохождения воинской службы офицером-двухгодичником в Крым. В. Александров, как всегда, очень интересно и оригинально рассказал о типажах, военном юморе и неординарных ситуациях.

В рубрике «Поэзия» вспомнили наследие талантливого поэта Александра Никитенко, свои новые произведения в выпуск «ЛК» дали Талант Джолдошбеков и Татьяна Ушакова, в переводе Рины Приживойт опубликованы стихи Нурлана Калыбекова.

Удивительно тёплые рассказы Константина Караханиди о семье, воспоминаниях из детства для постоянных читателей «ЛК» не требуют особых представлений. Но профессиональный критик сможет намного тоньше и лучше увидеть и понять смысл, заложенный в произведениях автором. Дария Буржубаева даёт высокую оценку творчеству Константина Караханиди и очень точно подмечает, что, рассказывая о людях разных поколений своей семьи, о её прошлом, порой трагическом, писатель тем самым рассказывает об истории страны. И ещё одна деталь, точно подмеченная критиком у Караханиди: Константину удаётся фантастически передавать читателю вкус всего того, что он ощущает сам.

Дмитрий ОЗЕРОВ.