Поделиться VK Print

Дискуссионная площадка «Эсимде» провела для общественности столицы и прессы презентацию книги «СУДЬБЫ II». Это второй сборник из уже ставшей популярной серии. В нём авторским коллективом исследователей и поисковиков-общественников представлены двенадцать очередных личных историй людей, переживших репрессии эпохи сталинского тоталитаризма.

Открывая презентацию книги, известный политолог и эксперт, координатор дискуссионной площадки «Эсимде» Эльмира Ногойбаева заметила, что историческая память есть в какой-то мере сфокусированное сознание, которое отражает значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. Память — это не абстрактные знания каких-то событий, память — это жизненный опыт, знание событий, пережитых и прочувствованных, отражающихся эмоционально. Проблема исторической памяти объединяет вокруг себя множество наук: философию и психологию, историю и социологию. Все они едины во мнении, что восприятие событий настоящего времени зависит от знания и оценок событий прошлого. Историческая память — это мощный регулятор общественного сознания.

В конце ХХ века, в эпоху кризиса модерна, в профессиональной среде всё чаще стали возникать мнения, что важнейшей функцией истории является сохранение социальной памяти — ключевого механизма самоидентификации общества, его исторического достояния. Это особенно важно для социализации молодого поколения и передачи ему ментальных и социальных ценностей. Проблема формирования исторической памяти у молодёжи многогранна, и влияние на неё оказывают многие факторы. Это сложнейший процесс, включающий как социальные и экономические условия, идеологию и образование, так и общие отношения к истории своей страны. Этой цели и служат исторические изыскания и исследования, которые добровольно проводят неравнодушные кыргызстанцы разных возрастов, объединённые деятельностью на дискуссионной площадке национальной памяти «Эсимде».

В новый сборник вошли статьи уже известных авторов: Розы Айтматовой «Старый сундук»; Амирбека Усманова «Несбывшиеся мечты женщин, потерявших мужей в Херсоне»; Тынчтыкбека Чоротегина «Достойный правды пленник войны»; Аиды Кубатовой «Судьба и история: 75 лет ждущие весть об отце…», есть в нём и материалы тех исследователей, кто впервые взялись за исторические темы, причём до недавнего времени закрытые. Они рассказали на страницах книги о судьбах кыргызстанцев, которых незаслуженно забыли или о них намеренно долгое время умалчивалось. Современникам сегодня важно услышать судьбу каждого соотечественника!

Роза Айтматова в своём очерке рассказывает историю старинного сундука, который она, кстати, представила на обозрение участников презентации. Его хозяин — товарищ В. Ленина по учёбе в Казанском университете, один из немцев Поволжья, которого, как соратника по революции, придя к власти, вождь пролетариата послал главным торговым представителем в США. Там он и приобрёл старинный сундук, о котором и идёт речь. Затем судьба была не столь благосклонна к университетскому собрату Ильича. После смерти Ленина тот попал в опалу и в итоге был репрессирован, а его семья сослана в один из лагерей. После многих испытаний семья этого немца в эпоху «оттепели» конца 1950-х годов минувшего века попала во Фрунзе, и они стали соседями семьи Айтматовых. Уезжая в Германию, дочь ленинского соратника Линда подарила исторический сундук соседям. Сегодня этой реликвии, которую, возможно, видел и трогал сам Ильич, почти сто лет, её купили в США в 1922-23 годах. Интересными для читателей (сборник пока издан только на кыргызском языке, но уже идёт работа по его выпуску на русском) будут и статья, повествующая о нелёгкой судьбе известной певицы Анны Герман, которая провела свои школьные годы в Таласской области, а также очерк об истории речного моста в селе Сосновка Жайыльского района, построенного немцами, что когда-то жили в этих местах..

Чекист в недавнем прошлом, бишкекчанин Болот Абдрахманов многие годы посвятил розыску и изучению списков репрессированных в Кыргызстане. Оказалось, что их число достигает 18 тысяч человек. Полковник запаса издал на собственные средства десять томов этих печальных списков. Он занимался и перечнем расстрелянных на месте нынешнего мемориального комплекса «Ата-Бейит», и оказалось, что там лишили жизни 4 тысячи людей, попавших под молох сталинской тирании. О своих исследованиях он поведал на презентации нового сборника «Судьбы II». О своих исторических изысканиях рассказали также видный историк, профессор Тынчтыкбек Чоротегин и начинающий исследователь Гульзада кызы из Ат-Башинского района, которая самостоятельно занялась историей пленных в концлагерях Второй мировой войны и ведёт специальный сайт в интернете, помогает многим кыргызстанцам узнавать судьбы их родных, ставших военнопленными в ту жестокую пору.

Очень эмоциональным стал рассказ о детях раскулаченных, которых в годы коллективизации в Кыргызстане отправили на Украину, в частности в Херсонскую область. Его автором стала известный уже исследователь из «Эсимде» Гульзада Абдалиева. Их удивительные и непохожие истории собраны в её увлекательных статьях, помещённых в сборнике. Судьбы их порой были непредсказуемы. Её рассказ завершился показом фотографии детского музыкального оркестра, созданного в одном из детдомов на Херсонщине, где музыкантами были маленькие кыргызские дети. В самом конце авторского рассказа к демонстрируемой на экране фотографии вышел из зала уже пожилой кыргызстанец, который указал на экранном фото своего тогда ещё юного дедушку, крепко сжимающего в ручонках мандолину, видимо, тогда ещё неведомый мальчику инструмент, на котором он самозабвенно учился играть в детдомовском музыкальном ансамбле.

Судьбы тех детей сложились по-разному, некоторые из них стали большими музыкантами. Достаточно вспомнить судьбу выдающегося нашего соотечест-венника, дирижёра мирового значения, народного артиста СССР Асанхана Джумахматова, который был частым гостем в нашей редакции. Помню, как однажды, оправляясь в отпуск к своим родным в Россию (он совпал с новогодними праздниками), я летел с ним одним авиарейсом, и маэстро усадил меня рядом с собой, где и рассказал о своём невольном детстве в Украине. Он летел встречать Новый год в Москву в семью великой певицы, обладательницы уникального голоса, народной артистки СССР Ирины Архиповой (у которой к тому же 2 января был день рождения). Маэстро совершал такие полёты ежегодно. Ирина Константиновна, кстати, также в 1970-х годах была гостем нашей газеты.

В кабинете редактора собрался тогда весь коллектив, а певица в сопровождении ещё одной народной артистки СССР, одной из лучших мировых исполнительниц оперной партии Чио-Чио-сан, выдающейся кыргызской вокальной примы Кайыргуль Сартбаевой пришла на встречу с журналистами. Перед её началом Сартбаева вдруг спросила нашего редактора Василия Григорьевича Шепеля, а что, мол, все здесь собрались? Он ответил, что, разумеется, весь коллектив. Тогда она чисто по-женски воскликнула: «А как же там..?» и показала рукой на дверь в приёмную редактора. Шеф ещё раз поспешил ответить, что ради такой замечательной гостьи к нам даже пришли коллеги из соседних редакций с первого и третьего этажей. На что Сартбаева вновь сказала: «Там же шуба енотовая Архиповой одна осталась, за 6 тысяч долларов». Редактор стремительно вышел в приёмную и вернулся под аплодисменты собравшихся на встречу с мировой оперной звездой с её шубой в руках. Тем самым доказав, что в Кыргызстане ничто великое не пропадёт. Об этом же свидетельствует и подвижническая деятельность исследователей из движения «Эсимде», которые собирают и сохраняют неутихающую память о всех поколениях Кыргызстана.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.