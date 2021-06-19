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Общественный деятель, академик Евразийской телеакадемии Ассоль Молдокматова награждена серебряной медалью «За пропаганду русской поэзии в мире».



Также решением президиума избрана почётным сопредседателем Литературного совета Ассамблеи народов Евразии. Церемония награждения прошла в Москве в Государственной думе в рамках Международного литературного фестиваля фестивалей.

«Все награды я посвящаю моему многонациональному народу Кыргызстана», — поделилась Ассоль Молдокматова. Как сообщается, писатели многих стран окрестили её Народной леди Кыргызстана.