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На встрече с журналистами республиканских СМИ заместитель главы Департамента туризма Министерства экономики и финансов Кыял Кенжематова и представители различных ассоциаций туроператоров республики рассказали о состоянии туриндустрии в 2021 году и её перспективах на будущее.

Разумеется, что в Кыргызстане планируется активно развивать туристическую отрасль, одну из ключевых в экономическом потенциале страны, подчеркнула К. Кенжематова. Акцент сделают на развитие экологического туризма. По её мнению, минувший год стал весьма сложным для туристического сектора КР. «Однако сегодня идёт целенаправленная деятельность по восстановлению сферы туризма в республике. Уже разработан и утверждён совместный план мероприятий. Одним из значимых станет развитие экотуризма», — сказала она.

Далее К. Кенжематова сообщила, что на сегодня их департаментом разрабатывается план восстановления былого потенциала туриндустрии, понёсшей определённый и весомый урон после пандемии COVID-19. Срок его деятельности — пять ближайших лет. В нём сделан акцент на развитие экотуризма. Это природноориентированный вид туризма, включающий в себя программы экологического образования и просвещения, которые реализуются в соответствии с принципами экологической устойчивости. Отвечая на вопросы журналистов о прибытии в этом туристическом сезоне зарубежных туристов, заместитель главы профильного департамента ответила, что Кыргызстан готов их принимать при наличии прививки от коронавируса или ПЦР-анализа. По её словам, в прошлом году туристическая отрасль КР понесла немалые убытки именно в связи с пандемией коронавируса в мире.

Представитель Департамента туризма МЭФ также сообщила, что на Иссык-Куле и в Ошской области построят сервисные центры для ожидаемых туристов. К примеру, в Оше и Узгене модернизируют музейные комплексы и туристические объекты и построят новые сервис-центры. «Кроме этого, в планах туротрасли — разработка и утверждение Стратегии устойчивого развития регионального туризма в КР. Буквально на днях состоялось предметное обсуждение с международными партнёрами из японской организации JICA. Есть уже конкретный проект развития региона с помощью историко-культурных объектов мирового наследия, имеющихся в нём. Скоро мы сообщим окончательное решение по нему», — сказала К. Кенжематова.

Что касается увеличения в наступившем году общего туристического потока, то у Кыргызстана, предположительно, есть для этого хорошие шансы. Об этом на встрече с прессой рассказал президент Ассоциации туроператоров КР Сергей Глуховеров. Как он полагает, во многом иностранных гостей в Кыргызстан влекут уникальные горные ландшафты. «Мы серьёзно надеемся, что турпоток в республику заметно увеличится. Однако сейчас для нас ключевой проблемой является то, как дожить до этого времени самой туриндустрии. Как бы мы ни старались давать активную позитивную рекламу о Кыргызстане, всё же ситуация пока мало меняется. Другие страны не выпускают своих граждан в путешествия из-за пандемии. В некоторых государствах до сих пор действуют печальные локдауны. Из-за непростой ситуации в мире большого потока культурных туристов в этом году не ожидается», — акцентировал Глуховеров.

Правда, как далее он отметил, отели на Иссык-Куле и местные гостевые дома всё-таки смогут выжить за счёт того, что увеличено число авиарейсов в Тамчи из российских регионов. Что же касается отдалённых регионов республики, где тоже оказывались туристические услуги иностранцам, то прогнозы пока выглядят малоутешительно. Ранее также сообщалось, что туристы, которые прошли вакцинирование от коронавирусной инфекции либо сделавшие ПЦР-тест, всё же смогут посетить нашу страну.

В заключение диалога со СМИ заместитель главы Департамента туризма сказала, что для привлечения зарубежных гостей разработан специальный алгоритм посещения ими Кыргызстана. Он, в частности, предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм и правил иностранными гостями. Сейчас документ о нём рассматривается в МИДе страны. Также К. Кенжематова сообщила отечественной прессе, что сейчас открыто наше авиационное сообщение со всеми странами мира. Однако наземным путём на территорию нашей республики пока смогут въехать лишь граждане 33 зарубежных государств.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото агентства «Кабар».