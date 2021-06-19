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Если посмотреть на события последних лет в Кыргызстане, то складывается впечатление полной деградации системы обеспечения национальной безопасности. Куда ни глянь — везде последствия реализации тех или иных угроз национальной безопасности. Выделяются, конечно, октябрьские события, низвергнувшие главу государства и его окружение в политическое небытие, а теперь грядут ещё и посадки, вплоть до самого бывшего президента, как обещал главный чекист страны.

А ведь угроза социального недовольства назревала давно из-за пандемии коронавируса, вопиющего неравенства в доходах населения, когда 10% богатого населения, по экспертным оценкам, владело более 80% национального богатства, а остальные 20% приходились на 90% населения. А тут ещё добавился экономический кризис — ВВП упал почти на 10%, промышленность сократилась почти на 20%, сельское хозяйство топчется на месте, массово стали закрываться мелкий и средний бизнес, зашкаливает безработица. И вот в этих условиях в октябре прошлого года власть проводит выборы в Жогорку Кенеш с невиданными ранее нарушениями, чтобы полностью взять под контроль законодательную ветвь власти и посадить там сплошь своих людей. Ну как здесь не произойти революции или перевороту, или стихийному бунту бедствующего народа — называйте, как хотите, но суть от этого не меняется! Власть сама доводит народ до этого, вот что должны уяснить себе бывшие руководители страны.

Ну ладно, Президент, ослеплённый властью, ничего не видел и не слышал, а куда смотрели те, кто специально посажен для того, чтобы блюсти безопасность общества, в том числе безопасность самого главы государства как одного из институтов власти в стране. Нет, не личную безопасность Президента, за что отвечает служба госохраны, а безопасность функционирования всей системы государства, включая органы законодательной, судебной и исполнительной власти, а также института главы государства. Что это значит? В первую очередь те, кто отвечает за национальную безопасность, должны неукоснительно следить за состоянием баланса между ветвями власти, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не покушался на полномочия другой ветви власти и не мог выходить за пределы своих конституционных полномочий. Нарушение этого баланса, как мы уже неоднократно убеждались, приводит сначала к политическому кризису, а там недалеко и до захвата «Белого дома» взбунтовавшимся народом. Для этого необходимо своевременно, невзирая на лица, предостерегать их от действий, нарушающих баланс между ветвями власти, закреплённый в Конституции страны.

А вместо этого государственные институты, отвечающие за безопасность, бегут защищать от какого-то блогера честь и достоинство Президента, которые он должен, как гражданин, защищать в суде. Лучше бы они озаботились тем, что совсем недавно клерк средней руки из аппарата Президента фактически руководил всей системой судебной власти в стране. В осведомлённых кругах циркулирует информация, что заместитель руководителя аппарата предыдущего президента полностью подмял под себя Секретариат Совета безопасности и давал ему указания, как и чем заниматься. Подумать только, целый конституционный институт — Совет безопасности, безусловно, является таковым, и его секретариат — работали не над исполнением своих обязанностей по обеспечению безопасности личности, государства и общества, исполнением законов и концепций национальной безопасности, а в тех рамках, которые ему очертил один чиновник, пусть и высокого ранга, — заниматься только коррупцией! Как в таких условиях не «проморгать» надвигающуюся очередную революцию!

Было бы лучше, если бы они, как государственный институт, отвечающий за национальную безопасность, в том числе главы государства, прямо указали ему на ошибки в проводимой политике, что может привести к негативным последствиям и для него самого, и для всего общества. Глядишь, и секретарь Совета безопасности сидел бы на своём месте, и прежний президент продолжал восседать в кресле главы государства.

Во-вторых, днём и ночью надо работать против выявленных угроз национальной безопасности. И своевременно принимать меры по их нейтрализации. На деле все забыли, что их задача — оградить общество и государство от негативного воздействия различных угроз, иначе беды не миновать. Если угроза исходит от неправильных действий того или иного института власти, об этом надо открыто сказать и принять меры по её нейтрализации. Про предпоследнего секретаря Совбеза и говорить нечего — «профукать» угрозу на границе и агрессию Таджикистана при всей имеющейся информации — это надо ещё суметь. Так что и президенты-беглецы, и сидельцы, пусть «благодарят» уродливую систему безопасности, которую они создали, вернее, разрушили, своими желаниями. То, что власть в стране каждый раз опрокидывают 5-10 тысяч человек, говорит об абсолютном отсутствии безопасности в стране благодаря стараниям бывших президентов. Власть имущим давно пора уяснить, что отсутствие безопасности,возможно, и удобно для авторитарного правления, но оно, в конце концов, бьёт бумерангом по самим же разрушителям системы безопасности. Безопасность, как воздух, когда она есть, её не замечаешь, а когда она разрушена, так же как без воздуха умирает всё живое, так и при отсутствии безопасности страдают люди и общества, происходят революции и исчезают государства.

Бесконечная череда революций и переворотов в Кыргызстане напрашивается на занесение в Книгу рекордов Гиннесса. Но нужна ли кыргызскому народу такая слава? Может, лучше прославиться достижениями в экономике, образовании, культуре, чем в умении разрушать своё государство? А этого всего можно добиться только в безопасном окружающем мире и безопасной жизни внутри страны. Поэтому представляется критически важным пересмотреть всю систему обеспечения национальной безопасности, реформировать ее на современный лад, чтобы она функционировала, можно сказать, в автоматическом режиме, вне зависимости от чьих-то субъективных желаний, и своевременно реагировала на все вызовы и угрозы, которые преподносит нам жизнь.

Алымбек БИЯЛИНОВ.

Эксперт по экономике и безопасности.