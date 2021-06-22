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Кыргызстан через фотографии

| июня 11, 2021
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Президент Садыр Жапаров и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно открыли фотовыставку в Анкаре, посвящённую 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Она организована посольством Кыргызской Республики в Турции при поддержке администрации Президента Турции.
Главы государств с большим интересом осмотрели уникальные фотокартины, представленные с краткой информацией о стране, географии, истории, культуре, природе, достопримечательностях и традиционном быте Кыргызстана.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.


Культура, Творчество No Comments »


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Кыргызстан через фотографии

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