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Президент Садыр Жапаров и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно открыли фотовыставку в Анкаре, посвящённую 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Она организована посольством Кыргызской Республики в Турции при поддержке администрации Президента Турции.

Главы государств с большим интересом осмотрели уникальные фотокартины, представленные с краткой информацией о стране, географии, истории, культуре, природе, достопримечательностях и традиционном быте Кыргызстана.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.



