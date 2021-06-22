Кыргызстан через фотографии
Президент Садыр Жапаров и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно открыли фотовыставку в Анкаре, посвящённую 30-летию независимости Кыргызской Республики.
Она организована посольством Кыргызской Республики в Турции при поддержке администрации Президента Турции.
Главы государств с большим интересом осмотрели уникальные фотокартины, представленные с краткой информацией о стране, географии, истории, культуре, природе, достопримечательностях и традиционном быте Кыргызстана.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
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ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПрезиденты: Кыргызстана — Садыр Жапаров и Турции — Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонииRead More
Кыргызстан через фотографии
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПрезидент Садыр Жапаров и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно открыли фотовыставку в Анкаре, посвящённуюRead More