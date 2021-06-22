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Президенты: Кыргызстана — Садыр Жапаров и Турции — Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии закрытия IV Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, который проходил в Анкаре.



После прибытия на мероприятие глав государств прозвучали гимны Кыргызстана и Турции.

Далее участникам форума продемонстрировали видеоролик о творчестве Ч. Айтматова и его большой роли в развитии мировой культуры и литературы.

Первое слово предоставили Президенту Садыру Жапарову, который выра- зил огромную благодарность турецкому народу и Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, подтверждающего то, что прославление планетарного наследия великого писателя продолжается.

«Появление Чингиза Айт-матова на литературной арене поразило миллионы читателей на пяти континентах. Рождение из кыргызского народа талантливого писателя, поднявшего престиж всего тюркоязычного мира, стало неожиданностью. Он совершил беспрецедентный скачок в истории республик Средней Азии в ХХ веке», — сказал глава государства.

Он вкратце рассказал об истории данного форума, начало которого положил в 1986 году сам Ч. Айтматов, впервые организовав неформальную встречу мировых интеллектуалов для обсуждения будущих глобальных проблем человечества и обмена мнениями по ним на берегу озера Иссык-Куль.

Президент подчеркнул, что жизнь Чингиза Айтматова, его литературное наследие, мудрые слова и мысли, которые он выразил через свои произведения, — это духовная сокровищница, требующая глубокого изучения.

Садыр Жапаров отметил, что после официального вступления в должность Президента Кыргызской Республики он подписал свой первый Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Он рассказал об основных целях Указа: наряду с высокими моральными стандартами, национальными традициями, традиционными семейными и социальными ценностями воспитание граждан через общечеловеческие ценности, отражающие уникальность и единство культур всех народов.

«Поэтому, как заявил Айтматов, человеческие ценности превалируют над определёнными этническими и национальными интересами, а творческая сила рационального человека открывает путь к миру.

При этом доминирует роль национальной культуры в развитии человеческой цивилизации. Без тех же языка и культуры мир стал бы другим. Сохранение разнообразия требует многогранных и согласованных действий», — сказал глава государства.

В этой связи Садыр Жапаров отметил, что Всемирные игры кочевников стали платформой для распространения традиций во Вселенной. По его словам, данные Игры — попытка сохранить важную часть культурного наследия кочевой цивилизации. Он пожелал удачи участникам IV Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Турции в следующем году.

«Ещё один урок Айтматова — экологическая проблема, выраженная в изображениях снежного барса Джабарса, волчицы Акбары, Аральского моря и ледников. Если цепь природы хоть сколько-нибудь повреждена, её трудно восстановить. Работы Айтматова заложили основы принципиально нового взгляда на это.

Итак, наш Айтматов — человек, внёсший вклад в планетарное сознание. Великие мысли великого писателя тюркских народов заслуживают вечной похвалы», — заявил Президент Садыр Жапаров, призвав всех распространять идеи Айтматова на всё человечество.

После завершения выступлений организаторы торжественно вручили президентам итоговый документ форума.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.