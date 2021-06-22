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Президент Садыр Жапаров принял участие в работе 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией в Анкаре.

В своей речи Садыр Жапаров подчеркнул, что дружба между Кыргызстаном и Турцией выходит на новый уровень.

Президент остановился на основных направлениях двустороннего сотрудничества, отметил важность продолжения политического диалога и партнёрства в военной сфере и безопасности.

В этом направлении он подтвердил решимость бороться с киберпреступностью, контрабандой, торговлей наркотиками, оружием и людьми, нелегальной миграцией и терроризмом, а также транснациональной организованной преступностью, которые создают новые угрозы международному сообществу и безопасности.

Подчёркивая сходство ключевых позиций в глобальной и региональной политике, глава государства высказался за укрепление сотрудничества в области безопасности в рамках международных и региональных организаций. Подчеркнул важность укрепления региональной безопасности в Центральной Азии и оказания регулярной военно-технической помощи для модернизации материально-технической базы Вооружённых сил Кыргызстана, а также усиления совместных усилий по укреплению обороноспособности.

Далее Садыр Жапаров подробно остановился на сотрудничестве в области торговли и экономики между странами, подчеркнув, что заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Турцией стали важной площадкой и механизмом активизации торгово-экономических отношений между двумя странами.

По его словам, в этом направлении 8-9 июля 2021 года в Чолпон-Ате состоится 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которого пройдёт кыргызско-турецкий бизнес-форум.

Президент подчеркнул, что Турция занимает особое место в структуре внешней торговли Кыргызстана, но сотрудничество надо активизировать, доведя товарооборот между двумя странами до $1 миллиарда.

Глава государства выразил уверенность в том, что поиск новых приемлемых форм сотрудничества и диверсификация связей простимулируют экономические отношения между Кыргызстаном и Турцией.

Садыр Жапаров также призвал наращивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Подчеркнул готовность в создании благоприятной среды для турецких инвесторов и предоставлении льгот согласно законодательству Кыргызстана.

Далее глава государства остановился на сотрудничестве в сфере транспорта и логистики как основе экономических связей двух стран.

Он считает, что надо продолжить переговоры между организациями гражданской авиации о возможности полётов между странами и призвал турецкие авиалинии использовать Международный аэропорт «Манас» в Бишкеке как транспортно-логистический центр в Азии, гарантируя льготный режим при реализации этого проекта.

В целях дальнейшей защиты прав и законных интересов граждан двух стран Садыр Жапаров отметил целесообразность рассмотрения мер по облегчению их трудоустройства.

В своём выступлении Президент подробно остановился на аспектах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Он напомнил, что в текущем году исполняется 30 лет установлению кыргызско-турецких дипломатических отношений. В этой связи Садыр Жапаров считает, что следует провести Дни кыргызской и турецкой культур в 2021-2022 годах.

Глава государства особо отметил плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией в сфере образования и науки, а также совместные проекты, которые обеспечивают обе страны высококлассными специалистами по мировым стандартам.

«На протяжении тридцати лет Кыргызстан и Турция твердо придерживаются общих взглядов и ценностей по актуальным вопросам международной повестки дня. Уверяю, что Кыргызстан всегда станет поддерживать прочные международные дипломатические отношения и бережно хранить дружеские и братские отношения с Турцией», — заявил Президент Садыр Жапаров.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.