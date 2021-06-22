Переговоры в формате тет-а-тет
В Анкаре визит Президента Садыра Жапарова начался с церемонии официальной встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кортеж с Садыром Жапаровым в сопровождении Почётного конного караула подъехал ко Дворцу Президента в Анкаре, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган.
Главы государств поприветствовали друг друга, после чего прозвучали гимны Кыргызстана и Турции.
После рапорта командира Почётного караула лидеры Кыргызстана и Турции прошли вдоль строя Почётного караула, который Президент Садыр Жапаров поприветствовал на турецком языке: «Мерхаба, аскер!»
Затем главы государств представили членов своих официальных делегаций и совместно сфотографировались на фоне государственных флагов.
В завершение церемонии официальной встречи Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган перешли в офис Президента Турции для проведения переговоров в формате тет-а-тет.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого двустороннего и многостороннего сотрудничества, актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах.
Также лидеры Кыргызстана и Турции поговорили о приоритетах сотрудничества в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и реализации ранее достигнутых договорённостей в рамках стратегического партнёрства.
После встречи в формате тет-а-тет Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в рамках 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
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