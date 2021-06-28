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Слышали ли вы когда-то в глубине своего сердца еле уловимую… музыку? Тогда мир вокруг становится очень ярким, дружелюбным, безопасным даже. Кажется, что и не идёшь уже вовсе, а паришь над землёй — нет никаких сомнений, что всё задуманное обязательно реализуется и наилучшим образом! Пока эта удивительная мелодия звучит, мы и влюблены, и радуемся легко, искренне — совсем как дети. Счастливы люди в эти редкие периоды жизни! Но потом случается что-то резко контрастирующее с нежной музыкой сердца, она затихает, и умолкает потом насовсем… А на смену ей липкой и неизменно противной жижей в разум «просачивается» грусть… Эмоции дёргают за ниточки каждого, кто им это позволяет…

Да, жизнь не даёт нам постоянно наслаждаться ею, к сожалению… И как тут эмоциям не разрешать себя мучить, если столько бед вокруг, спросит меня иной читатель? И я могу ответить на это только словами неутомимых учёных, которые изучают возможности человеческого разума и упорно утверждают, что очень даже возможно обуздать свои мысли, а соответственно, и изменить эмоциональное состояние. Процесс непростой и трудоёмкий, конечно, но действенный — я проверяла.

Многие лекари душ от науки солидарны в том, что нужно избегать частого прокручивания одной и той же негативной мысли. Необходимо постараться переключиться на другую думу — о хорошем непременно, и не важно о чём! Но думать об этом настойчиво. Есть и другой неплохой совет — его часто дают психологи — выписать на отдельном листке бумаги ВСЁ доброе, что есть в жизни у отчаявшегося человека. Затем перечитывать много раз. Сменить обстановку, встретиться с друзьями, слушать хорошую музыку, купить собаку, помочь кому-то, несмотря на своё депрессивное состояние. Список можно продолжать, но каждый, как мне видится, сам знает, что его может вдохновить. Другими словами, если человеку не нравится пребывать в унынии (но есть и такие, кому это подходит), нужно пробовать разные средства срочного бегства от хандры, иначе затянет, как трясина! А там и до физических болезней недалеко…

Можно ведь попробовать стать композитором собственной души. А вдруг получится?! Вдохновляющая музыка человеческого сердца, как нежный хрустальный сосуд, нуждается в бережном обращении. Её не сыграть на струнах печали… А значит, если хочется больше радости, то придётся терпеливо настраивать на нужный лад свой сердечный инструмент и вероятнее всего, всю жизнь…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



