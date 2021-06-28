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В Кыргызстане более двух с половиной миллионов детей. К семи годам многие из них уже имеют собственный смартфон или планшет. А цифровая среда является для них естественной и привычной. Более того, эта демографическая группа в настоящее время меняет медиаиндустрию, став самой медийной частью населения. Так какую же информацию ищут юные пользователи в интернете? Сколько времени они проводят в социальных сетях и мессенджерах? Какому телевизионному контенту отдают предпочтение? Чтобы получить ответы на эти вопросы, Республиканская библиотека им. Баялинова, общественный фонд «Доор» и общественное объединение «Информационные ресурсные центры» впервые провели исследование детского медиапотребления. Его презентовали на днях в столице.

Как пояснил докладчик, представитель ОФ «Доор» Вячеслав Гончаров, в исследовании участвовали 2 350 детей в возрасте от 7 до 17 лет со всех регионов республики. При этом города областного значения, районные центры были выбраны как населённые пункты с более высоким уровнем проникновения интернета и технологий, где можно увидеть наиболее яркие модели медийного поведения, выявить специфику и тренды. Все участники заполняли анкеты, давали личное интервью.

Результаты анализа показали, что средняя медиаактивность у детей от 7 до 10 лет — 1-3 часа в день, от 11 до 13 лет — 3-4, от 14 до 15 — 4-5, от 16 до 17 лет — 4 часа. Используют смартфон родителей — 17%, их планшет — 10%, домашний компьютер или ноутбук — 47%, имеют собственный смартфон/компьютер/ноутбук — 73%, а свою игровую приставку — 21%. Для них интернет — источник общения и средство познания окружающего мира.

Чем старше становятся подростки, тем больше для них снижается роль учителей, родителей, семьи в формировании досуга. Авторитет же блогеров, напротив, возрастает. Также большую часть времени они проводят со сверстниками.

10-20% детей создают собственный контент, остальные являются только потребителями — общаются в социальных сетях, оформляют подписки, смотрят блоги, играют по Сети, обучаются, совершают онлайн-покупки. Исследование выявило, что, начиная уже с 3-5 лет, они участвуют в выборе товаров. С 7 — являются активными инициаторами различных покупок, а с 13-14 лет начинают приобретать некоторые товары самостоятельно. Шопинг стал для подрастающего поколения традиционным видом досуга. «Сегодня дети производят тысячи часов собственного контента ежедневно. Это говорит о том, что в скором времени они станут потреблять, производить и формировать структуры рынка медиа в целом», — отметил Вячеслав Гончаров.

Наиболее популярные соцсети: TikTok, YouTube, Instagram; мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Discord. При этом уже среди младших школьников есть те, кто скрывают от взрослых свою активность в интернете, в частности, по общению в соцсетях, просмотру видео и играм. А к подростковому возрасту многие меняют свой детский аккаунт, предпочитая не добавлять туда родителей.

Однако, несмотря на растущую популярность соцсетей и мессенджеров, 80% детей регулярно смотрят ТВ. Причём лидеры — девочки в возрасте 7-12 лет, которые ежедневно проводят у экрана телевизора около 3-4 часов.

Исследование также выявило риски и возможности, связанные с растущей значимостью цифровых технологий в жизни современного человека. К примеру, назрела необходимость в обучении детей медиаграмотности, а также повышении медиакомпетентности родителей. Интернет может стать площадкой для взаимодействия родителей и детей, а не поводом для недопониманий и ссор.

Существует огромный потенциал для детско-родительского взаимодействия в цифровом пространстве. Гаджеты вошли в нашу жизнь, сделав её комфортнее, удобнее и интереснее. Нам осталось научиться использовать их с большой пользой для себя и наших чад. Учиться жить в цифровом мире, оставаясь человеком» — заключил Вячеслав Гончаров.

В следующей презентации психолог Надежда Табаренцева рассказала о влиянии медиа на детей. По её словам, у школьников появляются свои кумиры — блогеры, которых они волей-неволей будут копировать.

«Частое и длительное пребывание в социальных сетях и играх стало больше влиять на эмоциональное состояние детей и подростков. Они становятся раздражёнными, растерянными, а, бывает, и агрессивными. К тому же модная нынче привычка делать и выкладывать в Сеть селфи приводит к самолюбованию и развитию нарциссических черт, что в дальнейшем может неблагоприятно отразиться на личностных качествах ребёнка.

Более того, сколиоз становится самым распространённым диагнозом у подрастающего поколения. Ведь именно в детстве происходят правильное формирование осанки, зрения, закладка и наиболее быстрое развитие психики ребёнка.

Гаджеты — своего рода няни. И родителям порою очень удобно дать гаджет ребёнку и заниматься своими делами. При этом всегда нужно договариваться о лимите, объясняя, почему он необходим. И если ребёнок очень увлёкся просмотром любимого видео, нельзя резко отбирать у него телефон. Это может травмировать его психику, вызвать негативные чувства — обиду, ярость и т. д. Поэтому лучше заранее его предупредить, что через определённое время он должен оставить любимую «игрушку» и напомнить о его обещании.

Гаджеты и медиа вошли в нашу жизнь, тем самым сделали её интереснее и удобнее! Нам, взрослым, осталось только научиться самим и обучить наших детей использовать все информационные новшества с большой пользой для себя!» — подытожила Надежда Табаренцева.

Аида ШИРИНОВА.