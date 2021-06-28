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Площадка развития инклюзивного образования открылась в Будённовской средней общеобразовательной школе Иссык-Атинского района Чуйской области.

Это специальное место для учителей инклюзивных классов (то есть смешанных, с детьми с инвалидностью и без неё) района, созданное для их взаимо- и самосовершенствования, саморазвития. Предполагается дальнейшее развитие площадки в масштабах ресурсного центра.

Её задачи: консультативно-методическая помощь педагогам в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзии; разработка учебно-методического комплекса и индивидуальных программ с учётом психофизических особенностей и возможностей детей с ОВЗ для педагогов инклюзивных классов; обмен опытом учителей; проведение семинаров и конференций, посвящённых актуальным вопросам инклюзивного образования, и многое другое.

В церемонии открытия участвовали заинтересованные и принимающие решения лица: заведующий Иссык-Атинским РОО, учителя инклюзивных классов, руководители школ, родители, бывшие выпускники Будённовской школы, глава айыл окмоту и депутаты Кочкорбаевского айыльного кенеша.

С приветственным словом к участникам обратилась замминистра образования и науки Н. Джусупбекова, которая рассказала о реализации Концепции инклюзивного образования в КР, а также пожелала развития инклюзии и распространения положительного опыта ресурсного центра в масштабах республики.

На церемонии также вручались сертификаты и благодарственные письма директорам, завучам и учителям инклюзивных классов общеобразовательных школ Иссык-Атинского района, успешно обучившимся на тренингах «Менеджмент общеобразовательных школ в условиях инклюзии», «Организация учебной деятельности детей со специальными нуждами в условиях инклюзии».

Указанные тренинги проводились для руководителей и учителей средних общеобразовательных школ, в которые устроены дети с инвалидностью, возвращённые в семьи из вспомогательных школ-интернатов.

Обучение проводила международная команда тренеров, в составе которой эксперты из Молдовы, а также кандидат педагогических наук, доцент, эксперт-консультант ОФ «Лига защитников прав ребёнка» из Кыргызстана Светлана Кыдыкбаева.

Опыт инклюзии детей с инвалидностью в массовые школы Иссык-Атинского района показал положительную динамику в их общем развитии, усвоении учебных и социальных навыков. Примечательно, что этот опыт способствовал созданию инклюзивной среды в школьных сообществах и повышению родительских компетенций.

Данное мероприятие проведено ОФ «Лига защитников прав ребёнка», ОО «Партнёрство за каждого ребёнка» (Молдова) совместно с Министерством образования и науки КР при поддержке Европейского союза в рамках проекта «Создание благоприятной семейной среды для детей Кыргызской Республики».