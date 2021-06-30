Поделиться VK Print

Такое шумное и приветливое многолюдье возле Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова случается только в дни премьерных показов или выступлений гастрольных знаменитостей.



В День России площадь возле театрального здания и прилегающие к нему аллеи столичного Дубового парка также заполнили многочисленные горожане и гости столицы, пришедшие на фестиваль российской культуры, который организаторы из Координационного совета российских соотечественнииков, мэрии столицы, Первомайской районной администрации Бишкека, дипмиссии РФ и представительства Россотрудничества поэтично назвали «Русская душа». Посетители пришли на это событие, чтобы торжественно отметить праздничную дату страны, с которой Кыргызстан связывают давние братские отношения, долгая совместная история, союзнические и стратегические связи. Вот и в период пандемии помощь оказали российские врачи, прибыв на кыргызскую землю, чтобы поддержать отечественных медиков в трудную минуту.

Праздничная программа началась прямо возле театра у фонтанного комплекса, прилегающего к зданию. На сей раз её украшал не привычный занавес, а большой плакат со словами замечательного российского писателя и историка Николая Карамзина: «Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество». На импровизированный подиум поднялись, чтобы поприветствовать и поздравить собравшихся с памятной датой, вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Виктория Мозгачёва, глава представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефёдов, советник посольства России по гуманитарным вопросам Ксения Скачкова, директор Русского театра драмы Евгений Кузнецов. Они сказали добрые слова о крепкой дружбе и плодотворном сотрудничестве двух стран в различных сферах жизнедеятельности, об исторических корнях, связывающих народы двух государств. А директор театра ещё и пригласил всех приходить на спектакли театральной труппы, их будут показывать до конца июня.

На аллеях, ведущих к театру, заполненных лавками, киосками и прочими торговыми точками, развернулась яркая и разноликая по своему ассортименту праздничная ярмарка. На ней представили свои изделия искусные умельцы народных промыслов, мастера кузнечного ремесла и народно-прикладного искусства, кулинары и кондитеры, гончары и керамисты, пекари, представившие различную выпечку, и просто хлебосольные горожане, угощавшие разными домашними соленьями, вареньем. Ватрушки, булочки, курники, кулебяки и пироги с разной начинкой — выбирай народ, что по вкусу придётся. Забегая вперёд, скажем, что организаторы праздничного действа раздавали его участникам небольшие анкеты, в которых предлагалось указать понравившуюся торговую точку, владельцы которой наиболее ярко, нестандартно и в духе праздника её оформили. Их всех ожидали креативные призы. Как ожидали они и тех кыргызстанцев, которые приняли живое участие в большой и обширной программе торжества, в её конкурсах, викторинах, интерактивных играх и забавах.

После официальной части, где наградили лучших представителей Кыргызстана за весомый вклад в развитие русской культуры, ведущая праздничной программы заслуженная артистка КР Галина Кетова пригласила всех зрителей на её музыкальную часть. Концертное действо открыли юные солисты танцевального ансамбля «Ала-Тоо» под руководством отличника культуры КР Флюры Фазуллиной. Они с азартом и воодушевлением исполнили популярную русскую «Калинку» и кыргызскую хореографическую композицию «Мекеним», а затем подарили публике задорную матросскую пляску «Яблочко». Овациями благодарили бишкекчане и других участников концерта. Игорь Воронцов, заслуженный артист КР, взволновал чувства слушателей песней «По небу лебеди плывут», рефреном которой стали очень точные и близкие для многих кыргызстанцев слова: «Россию матушкой зову, а Кыргызстан мне отчий дом». Их неизменно сопровождали аплодисменты зрителей, как и любимую и популярную песню советских времён «Подмосковные вечера», которую вместе с Игорем пел затронутый её лиричным исполнением спонтанный зрительский хор.

Очень тепло приняли зрители и двух совсем юных вокалистов — школьника Романа Васюченко и студента КГУСТА Джанузака Темирова. Первый своим звонким голосом чем-то напоминал юного Николая Баскова, а в величавом исполнении Джанузаком «Песни о России» слышались вокальные обертоны колоритного баса непревзойдённого Булата Минжилкиева. Понравился публике и семейный дуэт отца и дочери Виталия и Маргариты Тыняновых, украсивших концерт трогательным исполнением песни «В горнице моей светло». Концертные номера программы гармонично дополнили показы модных коллекций дизайнеров Ольги Стоговой и Евгении Топтыгиной. Ольга представила серию «Русский платок», а её коллега, прибывшая на праздник из Санкт-Петербурга (ранее Е. Топтыгина долгое время работала в Русском драмтеатре художником по костюмам), продемонстрировала коллекцию женских платьев в русском стиле.



Немало места в большом праздничном действе заняли и интерактивные игры и конкурсы, которые проводила ведущая программы Г. Кетова. Очень активно участвовали в ней юные кыргызстанцы, которые показали глубокое знание истории России, и давали верные ответы на такие, казалось бы, неожиданные вопросы, как «в каком городе РФ самое глубокое метро?», «со сколькими странами граничит Российская Федерация?», «Кто из министров культуры России родился в Канте?» Они же продемонстрировали отличное знание персонажей русских сказок, а уж в интерактивной игре по известной сказке «Гуси-лебеди», которую провели прямо в фойе Русской драмы, дети охотно пели, плясали и помогали опечаленной сестрице Алёнушке освободить из плена любимого братца Иванушку.

Гулянья продолжались до самого вечера, их продолжил флешмоб — экскурсия молодого гида Анны Сарыбаевой с желающими лучше узнать Бишкек, и разножанровый концерт, который прямо на ступенях родного здания дали артисты Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова. А завершением всего распахнутого и очень душевного памятного действа стал большой хоровод, который вместе с организаторами и ведущими торжества вокруг театра вдохновенно водили и горожане, и гости нашей столицы. Праздничные мероприятия и концерты в честь Дня России состоялись также в Караколе, Канте и Кара-Балте.



Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.