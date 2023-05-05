“Бессмертный полк” идёт сквозь годы

Убывают они… Убывают!

Снова слёз я сдержать не могу…

Но девятого вновь воскресают…

Воскресают в “Бессмертном полку”.

(Ирина Самарина-Лабиринт)

Самый первый

А знаете, в каком городе Кыргызстана прошёл самый первый «Бессмертный полк»? В Оше. 2013 год. Вдохновившись акцией, с успехом проходящей в российском городе Томске, журналист Алёна Смирнова решила провести её в своём родном Оше. В тот год она была немногочисленной, но начало положено. Пока шла подготовка к маршу «Бессмертного полка», Алёна узнала, что мэрия Оша готовила параллельную акцию с участием школьников «Вечно живи, вечно в строю!».

— Мы вышли на мэрию с просьбой о проведении шествия «Бессмертного полка», в рядах которого понесём портреты своих родных ветеранов. Наши акции объединились и прошли первый раз именно в таком формате, — рассказывает организатор шествия в Оше. — В 2014 году, поняв всю важность события, люди начали приходить с портретами ветеранов сами.

Будучи координатором «Бессмертного полка» в Кыргызстане, Алёна Смирнова начинает поиск людей, которые помогли бы организовать шествие в столице. Она мечтала провести акцию не только в Оше, но и по всей стране. Естественно, необходимо начинать с Бишкека.

Волонтёр и коллега Алёны Алтынбек Толонбеков договаривается с мэрией столицы об акции в память воинам. И в итоге в 2014 году всё-таки прошло мероприятие, но не шествие, как планировалось. Люди с портретами просто стояли, отдавая дань памяти павшим солдатам.

В 2015 году в Оше полным ходом идёт подготовка, тогда как в Бишкеке всё только зарождается.

Представители епархии Бишкека и организации соотечественников наметили пройти самостоятельным маршем по определённому маршруту, дабы почтить память героев. Алёна планирует присоединить простых людей с портретами к этому шествию. Она волнуется, ведь, находясь в Оше, ей надо координировать шествие в столице, чтобы всё прошло гладко. И тут сам Бог посылает ей в помощь Зульфиру Хайбуллину, который звонит Алёне, чтобы уточнить, время и место построения полка. Именно из телефонного разговора Алёна понимает, что Зульфира — воодушевлённая и неравнодушная, именно тот человек, кто поведёт людей за собой.

Первое объявление о «Бессмертном полке» в Кыргызстане опубликовали на Дизель-форуме, когда-то очень актуальной социальной сети. Благодаря этой информации и «сарафанному радио» в 2015 году на шествие приходят сотни и тысячи людей по всей стране.

Эстафету перенимает столица

Так в Бишкеке появился «Полк» с лёгкой руки той, кто считает, что это её обычный долг. Зульфира Хайбуллина не привыкла наблюдать за событиями со стороны. Если в стране трагедия или кому-то срочно нужна операция, она, бросив всё, спешит на помощь. Ошские события 2010-го, авиакатастрофа в селе Дачи СУ, конфликт в Баткенской области — Зульфира организует, собирает, передаёт гуманитарную помощь, денежные средства и поддержку неравнодушных людей.

Первый «Бессмертный полк» в Бишкеке собрал в своих рядах около трёх тысяч человек. Никто из организаторов не ожидал, что на самое первое построение в столице соберётся так много желающих почтить память своих предков.

— Думала, никто не придёт, волновалась, боялась. Но когда увидела такое количество людей с портретами, выдохнула с облегчением. Самыми тяжёлыми, но в то же время душевными были первые два полка (2015-го и 2016 годов. — Прим. авт.). Бишкекчане шли под проливным дождём, по реке из дождевой воды, которая залила всю трассу. В тот майский день два года подряд шёл наисильнейший ливень. Поразили стойкость и выносливость народа — все прошли этот путь до конца! — делится воспоминаниями организатор. — Цель «Бессмертного полка» не в количестве людей. Движение зарождалось вначале как семейная история, история своего родного ветерана, которую передают из поколения в поколение. То есть родители делятся воспоминаниями о жизни человека на портрете, тем самым заинтересовывая ребёнка узнать больше о дедушке или прадедушке, о той войне и подвигах простых солдат.

С каждым годом примкнувших к акции становилось всё больше. Самый многочисленный полк насчитывал по меньшей мере 50 тысяч человек только в Бишкеке. Невероятное зрелище — люди разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов идут рука об руку в одном ряду. Вот где чувствуется сила и мощь. А Зульфира вспоминает тот, первый раз в 2015 году, когда от волнения она ночью не смогла сомкнуть глаз. В шесть утра раздаётся звонок, на том конце провода незнакомая бабушка на кыргызском языке говорит: «Кызым, я приехала. Куда мне вставать?»

— Я её спрашиваю, где она стоит. Она отвечает, что на автовокзале, приехала из Каракола. Представляете, ехала всю ночь с портретом своего отца, чтобы принять участие в акции! — делится Зульфира Хайбуллина. — Мы приходим на построение к семи утра, встретили её и посадили в машину, которая едет перед колонной. Она была так счастлива, что внесла вклад в вахту памяти перед отцом-ветераном.

Отдельная благодарность Министерству обороны за содействие и выделение на праздник четырёх автомобилей УАЗ, в которые мы по возможности усаживаем ветеранов и людей пожилого возраста.

Но не все могут преодолеть столь длинный путь — от Южных ворот столицы до площади Победы, некоторые просто встают вдоль трассы с портретом, а то и не одним. Идёшь в колонне и видишь эти светлые лица с портретами своих предков. Пожалуй, самым символичным местом маршрута «Бессмертного полка» в столице является пересечение улиц Байтик Баатыра и Скрябина (район Физприборов). Там, на углу, примерно на третьем этаже ежегодно весь «Полк» ждёт, когда откроется окно и выглянет пожилой мужчина со знаменем Победы и огромным баннером с лицами ветеранов. Именно там идущие останавливаются и кричат «Спасибо!»

Годы пандемии, естественно, внесли свои коррективы. Парады не проводились, скопления людей не приветствовались. Волонтёр и ветврач по профессии Полад Сулейманов в 2021 году разместил в соцсети пост, что пойдёт самостоятельно, и, если кто хочет, может присоединиться. В тот год собрались несколько десятков человек, но руководство города всё равно выделило регулировщиков, которые контролировали движение и позволили совершить марш памяти.

Не удастся сбить с истинного пути

Естественно, не все приходят на марш с благими намерениями. Например, в прошлом году небезызвестная активистка Умай Арыкова раздавала участникам шествия голубые лоскутки, пока её не вывели из строя как провокатора. Бывает всякое, но люди, настроенные на столь длинный пеший путь, готовы ко всему, поэтому абсолютно спокойны. Конечно, отдельное спасибо мэрии, работникам органов внутренних дел, Вооружённых сил и прочим службам за содействие в охране правопорядка.

Периодически, особенно в преддверии празднования Победы, координаторы «Бессмертного полка» подвергаются травле. В век современных технологий чаще всего это происходит в соцсетях. Что значит травля в Фейсбуке или Твиттере? Это целенаправленная попытка унижения личности группой лиц. Обычно ненормативная лексика, оскорбления по разным признакам и прочее, но иногда злопыхатели переходят все границы морали и закона. В начале года подобным нападкам подверглась Зульфира Хайбуллина. Поначалу ей стало неприятно, появился страх, потому как были и угрозы причинить вред имуществу и здоровью.

— Но когда я получила огромное количество звонков с поддержкой, то поняла, что моё дело людям небезразлично. Постепенно ушёл страх. Появились силы двигаться дальше, — рассказывает организатор. — Я даже благодарна этому случаю, так как узнала, сколько людей меня поддерживают. И главное, те, от которых я этого даже не ожидала. На моём примере мы видим, что если эта злобная стая на кого-то начнёт отрываться, не нужно молчать. Есть адекватные люди, которые понимают, что происходит, и всегда встанут на защиту и поддержат в трудную минуту.

Благодаря полку нашли дедушку

Зульфира невероятно скромный человек. Она считает, что должна была создать подобное движение в Бишкеке. На вопрос, почему, отвечает — если не она, то кто? Ведь это её долг. Ответ исчерпывающий. Но результаты превзошли все ожидания. Помимо объединения народов Кыргызстана общим шествием, координаторы активно помогают людям искать своих родных, участников войны, пропавших без вести. На сайте moypolk.ru можно попробовать найти предка самостоятельно, там есть региональная страница Кыргызстана. Если не получится, то координаторы всегда помогут. Так, сама Зульфира случайно нашла дедушку своего супруга. Теперь и он идёт с портретом родного человека.

У организатора Алёны Смирновой дедушка — участник Великой Отечественной войны, у него две медали «За отвагу». В 17 лет он отправился защищать Родину. Свою первую награду получил за смелость, будучи связистом, ему и сослуживцу пришло сообщение о неполадке кабеля связи в открытой местности, прямо на передовой линии. Под непрекращающиеся обстрелы противника они отправились соединять провода. Во время массированного обстрела товарищ отказался двигаться дальше, так как у него трое детей и умирать ему никак нельзя. Тогда дедушка Алёны решил наладить связь самостоятельно. Выполнил задание и вернулся целым и невредимым. Память о нём всегда жива в сердце организатора «Бессмертного полка», и свой титанический труд она посвящает именно ему и всем Героям, защищавшим Родину.

Четвероногие бойцы и техника

Немалый вклад в Великую Победу внесли и братья наши меньшие. В годы войны около 60 тысяч собак разных пород принимали участие в боевых действиях. В честь них в первые годы «Бессмертного полка» собаководы-любители и их питомцы принимали участие в шествии. Для этого начинали тренировку аж в феврале. Учили их маршировать в одном ряду с людьми, чтобы адаптировать животных к шуму, громкой музыке, возгласам, звукам громких речёвок. Собаки шли в конце колонны и радовали наблюдателей. Представляете, в начале колонны военные машины с ветеранами, затем люди с транспарантами и портретами, а потом к удовольствию детворы собаки разных пород.

Если вспомнить первые годы шествия, то тогда вначале двигались автомашины не только Вооружённых сил, но и простых автолюбителей. Их оснащение ко дню Победы завораживало. Кто-то украшал своего железного коня флагами Советского Союза, растяжками и лозунгами, а кто-то даже установил муляж знаменитой «Катюши». Позже, в целях безопасности, автомобильное шествие отменили, да и собак перестали выводить.

Откуда деньги?

Противники «Бессмертного полка» постоянно сетуют на то, что на праздничный марш тратится уйма денег. Организаторы уверяют, что затрат практически нет. Вклад вносит каждый участник самостоятельно. Все баннеры и растяжки в помощь шествию рекламные агентства делают абсолютно бесплатно. Цветы для возложения к Вечному огню каждый покупает сам. Это народная акция, без привлечения чьих-то финансов и политики. Потому как были попытки политических партий присоединиться к шествию со своими кандидатами и агитацией, но организаторы и координаторы категорически против и чётко следят за соблюдением устава «Бессмертного полка». Никакой рекламы и агитации — это общенародное шествие во имя Победы.

Приятный сюрприз от классиков

Огромную благодарность Зульфира Хайбуллина и другие участники марша выражают Кыргызскому национальному театру оперы и балета имени А. Малдыбаева за выступление оперных исполнителей на прошлогоднем шествии. Во время приближения колонн «Бессмертного полка» они на ступенях театра приветствовали марширующих песнями военных лет в великолепном исполнении. Это было столь органично и символично, что у многих участников шествия из глаз хлынули слёзы гордости и сопричастности к чему-то особенному.

Эпилог

По словам Алёны Смирновой и Зульфиры Хайбуллиной, никто не ожидал, что акция «Бессмертный полк» приобретёт такую популярность.

— Я помню, как ходила на парады со своим дедушкой на 9 Мая. Шествие — это своеобразная преемственность памяти. Даже слёзы не до конца передают те эмоции, которые мы испытали в 2015 году, когда состоялся первый масштабный «Полк», — отмечает Алёна.

Как подчёркивают организаторы, основная задача «Бессмертного полка» — эстафета памяти о предках из поколения в поколение. Очень важно рассказывать детям о подвигах воинов, о Великой Отечественной войне и главное, о Победе. Сейчас на изучение темы о той войне выделено всего два учебных часа, и не стоит заставлять ребёнка нести портрет, принуждение не привьёт любви. Лучше рассказать, чтобы у него появился интерес и желание стать сопричастным к шествию памяти Победы.

Алёна Смирнова вспоминает небольшой посёлок Шекафтар в Чаткальском районе Джалал-Абадской области с населением всего около сотни человек. Когда-то рядом с ним добывали уран, и он считался закрытым посёлком. Естественно, с развалом СССР люди стали уезжать оттуда в поисках лучшей доли. Но в День Победы в «Бессмертный полк» встают абсолютно все оставшиеся старожилы. Так, Рашит Гизатуллин, которого односельчане называют просто Рашит-ака, за собственные деньги отреставрировал памятник героям той войны в своём посёлке. И подобных мест по Кыргызстану много. В шествии ежегодно участвуют почти все города и посёлки страны, и это радует. Со всеми координаторами и волонтёрами Алёна и Зульфира поддерживают связь и переживают как за родных, особенно волнует время накануне праздника.

Ежегодно акция «Бессмертного полка» собирает миллионы людей по всему миру, в Европе, США, на разных островах и даже в странах Африки. Но особую значимость шествию придают стойкость и смелость жителей, которые выходят почтить память своих предков там, где рушат памятники — символы Победы, арестовывают за георгиевскую ленточку, запрещают отмечать День Победы. Но, несмотря на запреты, люди всё равно выходят. Потому что, как и Зульфира, считают это своим долгом и призванием.

Организаторы подчёркивают, что количество людей не имеет значения, ведь даже если один человек пройдёт с портретом ветерана, это тоже будет «Бессмертным полком».

По словам Алёны Смирновой, счастье, мир и процветание на Земле зависят от того, насколько каждый из нас хранит в памяти подвиги своих героев. Насколько мы бережём то, что они старались нам передать.

Кстати!

В этом году шествие колонны «Бессмертного полка» начнётся в 10.00, как всегда, у Южных ворот Бишкека. Просьба от организаторов ко всем участникам — прийти пораньше, желательно к 9.00 для построения. Маршрут останется прежним.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото из архива организаторов «Бессмертного полка» в Кыргызстане.

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