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Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов осмотрел ряд объектов водоснабжения в Чуйской области и встретился с фермерами.

Он обсудил с ними неудовлетворительное состояние ирригационных объектов. «Узнав об имеющихся проблемах, я специально приехал встретиться с вами и разобраться в ситуации. Понимаю ваши опасения и недовольство. В связи с маловодным периодом фермеры испытывают определённые сложности с поливной водой. К сожалению, такая ситуация складывается не только в этом районе. Вопрос продовольственной безопасности стоит на особом контроле. Профильным структурам поручено в самое ближайшее время обеспечить район водой. Если завтра она не начнёт поступать, в отношении руководства области, района примут самые строгие меры», — сказал он.

Далее Улукбек Марипов осмотрел скважину в селе Киров Панфиловского района, где требуется установка трансформатора и насосного оборудования, что позволит создать условия для полива 40-50 га земли.

Председатель Кабинета министров поручил в срочном порядке представить предложения по совершенствованию ирригационной сети Панфиловского района для дальнейшей проработки проектных предложений совместно с донорскими организациями.