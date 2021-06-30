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Президент Садыр Жапаров в Анкаре встретился с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.

Обсуждены вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, развития межпарламентского взаимодействия. Глава государства с удовлетворением отметил плодотворность переговоров с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых достигнут ряд договорённостей, в реализации чего важна поддержка Великого национального собрания Турции.

Садыр Жапаров высоко оценил уровень межпарламентского сотрудничества, который вносит значительный вклад в укрепление доверия между странами. Положительно отозвался о взаимодействии в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. По мнению Садыра Жапарова, ТюркПА должна стать фундаментальным институтом, который создаст общее пространство для улучшения сотрудничества между тюркскими государствами.

Касаясь торгово-экономических взаимоотношений, глава государства высказался за увеличение кыргызской продукции на турецком рынке, расширение сотрудничества в промышленном секторе, создание совместных предприятий в Кыргызстане. Выразил заинтересованность в реализации проектов в аграрной, текстильной, горнодобывающей и гидроэнергетической отраслях.

В свою очередь Мустафа Шентоп, поздравив Садыра Жапарова с предстоящим 30-летием независимости Кыргызской Республики, пожелал дальнейшего процветания стране. Он выразил уверенность, что переговоры лидеров двух стран поспособствуют укреплению кыргызско-турецкого стратегического партнёрства, в том числе в рамках достигнутых накануне договорённостей.

Мустафа Шентоп выразил соболезнования близким погибших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Председатель Великого национального собрания Турции подчеркнул, что Турция и Кыргызстан — близкие, родственные страны, которые объединяет общ-ность культур и языков. Два государства поддерживают двустороннее сотрудничество по всем направлениям, в том числе между парламентами. Он сказал о заинтересованности турецкой стороны в совершенствовании торгово-экономического сотрудничества, увеличении товаро- оборота между двумя странами до $1 млрд., учитывая имеющийся потенциал. Турецкая сторона намерена и дальше развивать, продвигать совместные проекты в сферах образования, культуры, здравоохранения, в числе которых планируемое официальное открытие Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы — одного из крупнейших проектов между двумя странами в области здравоохранения.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.