Поделиться VK Print

Президент Садыр Жапаров в Анкаре встретился с соотечественниками, проживающими в различных городах Турции.



Глава государства отметил, что рад приехать из Кыргызстана и повстречаться с земляками, проживающими и работающими в Турции, проведать и узнать об их жизнедеятельности.

«Думаю, что в этом зале собрались те, кому небезразличны развитие Кыргызстана и судьба наших соотечественников. Я бы хотел поговорить с вами открыто, прошу поделиться информацией, которой я не знаю. Меня глубоко волнует судьба каждого соотечественника-мигранта, мы должны решать их проблемы», — сказал Садыр Жапаров и рассказал о том, как проходит его официальный визит в Турцию, в частности, о встречах с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем Великого национального собрания Мустафой Шентопом, достигнутых договорённостях. Шла речь и о некоторых реформах и преобразованиях, направленных на развитие Кыргызстана. Он отметил, что в республике идёт реформа системы государственного управления, новая редакция Конституции принята большинством голосов на референдуме, подписан Закон «О Конституции Кыргызской Республики».

«Уверен, что новая Конституция успешно послужит интересам нашего народа и поспособствует дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана. Мы не побоялись поднять и экологические вопросы на руднике «Кумтор». Хочу также отметить, что усиление защиты прав и законных интересов наших граждан-мигрантов за рубежом, облегчение условий их пребывания за границей и другие вопросы всегда в моём сердце. В первый день вступления в должность Президента я подписал пять указов, один из которых Указ «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации», а другой — «О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом», — сказал Садыр Жапаров, отметив, что тарифы на консульские услуги по оформлению документов в представительствах Кыргызстана за рубежом снижены до 80%, справки о возвращении в Кыргызстан оформляются в электронном формате и сразу выдаются гражданину при приёме, тогда как раньше на это уходило более трёх дней. Граждане за рубежом имеют возможность получать документы социально-правового характера от госорганов Кыргызстана в электронном формате. По его словам, ведётся работа по открытию Генерального консульства Кыргызстана в Анталии, а также по расширению дипломатических и консульских представительств в районах с большим количеством граждан Кыргызстана.



Рассказывая об инициативе «Мекен карт», глава государства подчеркнул, что с целью развития новых производств в Кыргызстане, реализации инвестиционных проектов, легализации трудовых мигрантов, вернувшихся в Кыргызстан, и создания рабочих мест установлен специальный налоговый режим, также решено разработать инструменты для мотивации трудовых мигрантов, созданы условия для инвестирования в национальную экономику. Особое внимание решено уделять регулированию правового статуса соотечественников, получивших иностранное гражданство, созданию условий для их возвращения, проживания, обучения и медицинского обслуживания, а также упрощению процедуры повторного приобретения гражданства Кыргызстана.

Садыр Жапаров подчеркнул, что функции Государственной миграционной службы в сфере внешней миграции переданы Министерству иностранных дел Кыргызстана, что повысит оперативность в решении ряда вопросов трудовых мигрантов.

Более конкретно Садыр Жапаров рассказал о мерах поддержки соотечественников за рубежом и работе, проводимой по облегчению их пребывания в Турции. Глава государства отметил, что в настоящее время здесь проживает более 30 тысяч граждан Кыргызстана, из них более 2,5 тысячи — студенты. В Турции в отношении кыргызстанцев ведётся работа по следующим направлениям: пересмотрены правила и стоимость оформления разрешения на работу для граждан Кыргызстана в Турции, отменена оплата разрешения на работу за счёт заявителя, это делает работодатель в Турции. Полная стоимость пакета документов для работы в Турции теперь составляет $80 вместо прежних $283.

Те, кто работают в безвизовом режиме, могут легализовать своё пребывание в Турции, не беспокоясь о выезде и повторном въезде в Турцию. Для этого им надо получить справку от турецкого работодателя, после чего им выдадут разрешение работать в Турции. Если срок пребывания истечёт, его оштрафуют.

1 ноября 2020 года вступило в силу Административное соглашение между двумя странами, согласно которому предусматривается установление равных прав граждан двух республик в области социального и пенсионного обеспечения. Таким образом, с 1 ноября 2021 года граждане Кыргызстана смогут обращаться в компетентные органы Турции для получения пенсии за счёт своих страховых взносов. Главное — официально заключать трудовые договоры с работодателями.

Глава государства также поблагодарил соотечественников, которые в прошлом году оказали поддержку родине в период пандемии и внесли вклад в восстановление населённых пунктов, пострадавших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области.

«Дорогие кыргызстанцы, нам нужен мир. Кыргызстан — правовое государство. Кыргызстан строго придерживается всех международных соглашений и продолжит это делать. Хочу подчеркнуть, что братская Турция хорошо относится к нам, как к тюркоязычной стране, и проявляет инициативу по оказанию помощи в строительстве повреждённых зданий в Баткенской области», — подчеркнул он, сообщив, что в ближайшие годы будут приняты посильные меры по обеспечению поступательного социально-экономического развития страны в различных отраслях, в том числе по созданию благоприятных условий для трудовой деятельности на родине.

Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья и процветания, а семьям каждого кыргызстанца, пребывающего сейчас вдали от дома, — благополучия.

Далее встреча продолжилась в формате вопросов-ответов.

Соотечественники подчеркнули, что с большим нетерпением ждали этого мероприятия с участием Президента. Они поблагодарили за открытую беседу и предоставленную возможность задать вопросы лично главе государства.

Кыргызстанцы интересовались вопросами миграционной политики, трудоустройства, упрощения визового режима, гражданства, медицинских услуг, предоставления квот для лечения кыргызстанцев, задавались вопросы личного характера и др. Они интересовались положением дел в Баткенской области, приданием региону особого статуса, решением инфраструктурных вопросов.

Президент Садыр Жапаров, члены официальной делегации — министры ответили на поднимаемые вопросы. На встрече глава государства дал ряд конкретных поручений руководителям задействованных органов, отметив, что Кыргызстан станет применять все меры по защите прав соотечественников за рубежом с использованием имеющихся двусторонних и международных механизмов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.