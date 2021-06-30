Поделиться VK Print

Президент Садыр Жапаров в Анкаре посетил Союз торговых и промышленных палат и бирж Турецкой Республики, где ознакомился с его деятельностью.

Здесь главе государства присвоили звание «Почётный профессор» Университета экономики и технологий ТОББ. Президент ТОББ и председатель попечительского совета Рифат Хисарджиклыоглу, вручая Садыру Жапарову диплом и мантию Почётного профессора, отметил, что между Турцией и Кыргызстаном всегда будут дружественные двусторонние отношения. После торжественной церемонии Садыр Жапаров поблагодарил университет за оказанное уважение, отметив, что для него это большая честь. Затем состоялась онлайн-трансляция посадки дерева от имени Президента Садыра Жапарова на территории университета рядом с деревом, которое ранее посадил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Далее состоялась встреча с бизнес-сообществом.

«Мы очень заинтересованы в укреплении моста сотрудничества между предпринимателями Кыргызстана и Турции и готовы приложить все усилия для этого», — сказал Садыр Жапаров, обращаясь к собравшимся.

Глава государства выразил уверенность в том, что данное мероприятие откроет широкие возможности для развития плодо- творных контактов между предпринимателями двух стран.



«Расширение экономического сотрудничества — это один из ключевых приоритетов нашей работы. В Кыргызстане много турецких инвесторов, мы всегда открыты для них и готовы принять новых предпринимателей. Кыргызская сторона полностью поддерживает инициативы добросовестных инвесторов и оказывает им максимальную помощь. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, передовых технологий и менеджмента турецких компаний для развития экономики страны», — отметил Садыр Жапаров, напомнив, что, вступив в должность Президента Кыргызской Республики, подписал два указа: «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства». Главная цель — повысить уровень доверия инвесторов к Кыргызстану и создать условия для открытого бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

Как отметил Садыр Жапаров, 11 апреля 2021 года принята новая Конституция, где есть отдельная статья о создании условий и защите инвесторов государством. Далее образовано Министерство инвестиций, которое станет предоставлять услуги и льготы потенциальным инвесторам по принципу «единого окна». Кыргызстан, обладающий большим инвестиционным потенциалом, готов предоставить «окно» для свободного доступа в страны ЕАЭС и на рынки Китая. Садыр Жапаров уверен, что турецкие компании смогут использовать потенциал республики и свободно осваивать эти рынки.

«У нас есть проекты, которые мы предлагаем турецкому бизнесу в ряде областей, представляющих взаимный интерес, таких как промышленность, государственно-частное партнёрство, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность, лёгкая промышленность, гидроэнергетика, электронная коммерция, инновационные технологии. Призываю турецких бизнесменов открывать совместные предприятия в Кыргызстане и использовать весь потенциал кыргызско-турецкого сотрудничества. Мы заинтересованы в проведении масштабного Иссык-Кульского бизнес-форума 9 июля текущего года и приглашаем турецкие компании и предпринимателей принять активное участие в этом мероприятии», — подчеркнул Садыр Жапаров, особо акцентировав внимание на том, что отныне министры Кыргызстана сами начнут ходить за инвесторами, а не наоборот. Инвесторы — это мотор для экономики любой страны, и все это должны понимать и следовать этому принципу.



На бизнес-форуме состоялся показ ролика об инвестиционных возможностях Кыргызстана и его инвестиционной привлекательности.

Далее министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов подробно рассказал о создании условий для инвесторов, внесении изменений в некоторые законодательные акты страны по вопросам инвестиций, внедрении новых механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в страну.

В свою очередь представители Союза торговых и промышленых палат и бирж Турции отметили высокую заинтересованность турецких бизнесменов в участии в реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, а также намерение принять участие в предстоящем Иссык-Кульском бизнес-форуме 9 июля текущего года.

Отметим, что на встрече присутствовали представители крупных турецких компаний, таких как Tekfen holding, Coca Cola suculuk a.s., Bilkent holding, Eczacibasi, Simetri grup, Ozdersan Deri Makinalari, Yilmaz teknoloji, Pasifik Eurasia lojistik dis ticaret, которые заняты в сферах энергетики, лёгкой и пищевой промышленности, нанотехнологий, фармацевтики, сельского хозяйства, логистики, машиностроения и других.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.