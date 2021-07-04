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К сожалению, нет. Национальный эгоизм, по мнению китайского учёного, оказался сильнее

В прошлом году, когда Китай развернул беспрецедентную борьбу с новым коронавирусом, молодой китайский учёный Юй Чжочао трудился в волонтёрской организации, помогая родине преодолеть эпидемию. Мы организовали тогда несколько онлайн-интервью, в которых Чао, как мы его коротко называем, делился опытом своей страны. И вот новая встреча.

— Чао, расскажите, пожалуйста, какая в Китае сегодня ситуация с COVID-19. Мировые СМИ сообщают, что регистрируются единичные случии заболеваемости. Это так?

— Да, это правда. По официальным данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, всего в стране (включая Гонконг, Макао и Тайвань) с начала эпидемии зафиксировано 116 069 случаев заражения, 99 089 пациентов выздоровели, что составляет 85,3% от общего числа заболевших, 5 257 человек скончались. Сейчас в больницах находятся 446 человек (кроме Гонконга, Макао и Тайваня). При этом 12 июня в Китае подтвердились 35 новых случаев заражения — все они оказались завозными.

— Как обстоят дела в Ухане, наиболее пострадавшем от эпидемии?

— 8 апреля 2020 года в Ухане завершилась 76-дневная изоляция, началось восстановление докоронавирусного уровня социально-экономического развития. Спустя год после снятия ограничений город практически вернулся к прежнему ритму жизни, открылись магазины, рынки, кинотеатры, парки, детские сады, школы, университеты, библиотеки, разрешены массовые мероприятия.

Например, 4 апреля 2021 года в Ухане отмечали День поминовения усопших, туда приехало около 11 миллионов человек со всей страны. 3 июня там состоялся Форум народной дипломатии ШОС, в котором участвовали заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей г-жа Шэнь Юэюэ, первый заместитель министра иностранных дел Китая г-н Лэ Юйчэн, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, послы стран ШОС, многие эксперты и учёные. Из открытых источников известно, что Ухань по совокупному объёму экономики уже вернулся в первую десятку китайских городов. Добавленная стоимость в его цифровой экономике составила около 40% от общего объёма городского регионального валового продукта.

Понадобился всего год, чтобы Ухань восстановился. Это ещё одно свидетельство того, что решение о закрытии города было правильным. Оно сыграло важную роль в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

— Какие противоэпидемические мероприятия проводятся сейчас в Китае? Существуют ли какие-то ограничения? Например, на проведение массовых мероприятий и т. д.

— Ограничений уже нет, но соблюдается предосторожность. Все наши граждане понимают, что ситуация с коронавирусом во многих государствах мира ещё непростая, у нас тоже в разных городах периодически регистрируются единичные случаи заболеваемости. Поэтому при всех мерах борьбы с вирусом, которые принимались и принимаются в Китае, правительство позволяет гражданам свободно передвигаться внутри страны, проводить массовые мероприятия при условии ношения маски и использования «кода здоровья».

— Разъясните, пожалуйста, нашим читателям, что такое «коды здоровья»?

— Они начали применяться в Китае с февраля прошлого года, когда повсюду стали вводить карантин и потребовалось быстро определить, где человек побывал за последние две недели. Инициатором стал район Юйхан города Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Alibaba.

«Код здоровья» — это QR-код, который выдаётся человеку после того, как он честно ответит на ряд вопросов. Например, находится ли в данный момент в городе, покидал ли его территорию за последние 14 дней, контактировал ли с заражёнными коронавирусом, есть ли у него признаки респираторного заболевания и т. д. «Коды здоровья» не требуют установки, они доступны в виде мини-программ внутри популярных приложений мессенджера WeChat, кошелька AliPay и других. В зависимости от предоставленной информации человеку даётся жёлтый, красный или зелёный «код здоровья». Зелёный позволяет свободно перемещаться по городу, ездить на общественном транспорте, посещать общественные места. При жёлтом нужно обратиться в больницу или само-изолироваться на две недели. Красный цвет предписывает немедленно сообщить о своём состоянии медикам и местным властям, а также сдать ПЦР-тест на коронавирус и уйти на карантин.

— Как работают школы и вузы: экзамены проходят офлайн?

— Да, они уже везде проводятся как прежде, никаких проблем. С 7 по 10 июня в стране прошли единые государственные экзамены (гаокао) для поступления в высшие учебные заведения. В этом году их сдали 10,78 млн. китайских абитуриентов. В общей сложности было создано более 7,2 тыс. экзаменационных площадок, открыты 466 тыс. экзаменационных залов. При этом приняты беспрецедентные меры безопасности.

— Например, какие?

— В подготовке и проведении противоэпидемических мероприятий участвовало более 1,4 миллиона сотрудников разного профиля. Во-первых, в течение 14 дней до начала экзаменов осуществлялось медицинское наблюдение за состоянием здоровья абитуриентов. Во-вторых, в Пекине, например, всем сотрудникам, непосредственно участвующим в работе, связанной с экзаменами, следовало вакцинироваться. Весь персонал обязан был за семь дней до их начала предоставить справки с отрицательными результатами теста на нуклеиновые кислоты COVID-19. В-третьих, во время экзаменов строго соблюдались такие меры, как измерение температуры при входе, дезинфекция и вентиляция помещений, соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, соответствующие отделы и волонтёры открыли в регионах пункты обслуживания на экзаменационных площадках. Они пре- доставляли абитуриентам и их родителям лекарства и прочие средства для предупреждения стресса, средства защиты от тепловых ударов — лёд, холодные полотенца, напитки и т. д.



— Интересно узнать, как продвигаются исследования китайских учёных по установлению происхождения нового коронавируса?

— Официального подтверждения происхождения пока нет, наши учёные интенсивно продолжают исследования, на это нужны время и усилия всех стран.

Не могу не сказать, что политизация такого научного вопроса, как исследование происхождения коронавируса нового типа (COVID-19), не только затруднит поиски источника вируса, но и даст свободу действий «политическому вирусу», что серьёзно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией. Об этом, кстати, 26 мая заявили в посольстве КНР в США, призвав к взаимодействию на основе уважения фактов и науки, с тем чтобы в будущем лучше бороться с непредвиденными эпидемиями. «Исходя из ответственности за здоровье человечества, мы поддерживаем всестороннее изучение всех ранних случаев COVID-19 в мире и тщательное расследование по некоторым секретным базам и биологическим лабораториям мира», — заявил официальный представитель посольства.

— Как относятся китайцы к вакцинации? Она обязательна или нет?

— В Китае нет закона об обязательности вакцинации. Тем не менее все граждане добровольно, охотно и активно её проходят. В среднем по стране осуществляется около 19 миллионов прививок в день. Associated Press назвал это ошеломляющими темпами. Такая скорость достигнута благодаря призывам к вакцинации «всех уголков». В разъяснении и агитации участвуют компании, школы и местные органы власти. В результате к 9 июня введено 808,96 миллиона доз вакцин. Кроме того, в рамках программы «Весенний росток» Китай привил более 500 тысяч своих граждан, живущих за рубежом. По словам заместителя главы Государственного комитета по делам здраво-охранения Цзэн Исина, к концу года будет вакцинировано по меньшей мере 80% населения.

— Прививки платные?

— Нет, они абсолютно бесплатные для всех.

— Применяются ли в Китае вакцины иностранного производства?

— Нет, только китайского производства. Как сообщил Цзэн Исин, к 30 мая Китаем одобрены результаты клинических испытаний 21 вакцины против COVID-19. Четыре из них получили условное разрешение для выхода на рынок, ещё три допущены к экстренному применению в стране. В том числе разрешили применять в возрастной группе от трёх до 17 лет вакцину CoronaVac, разработанную компанией Sinovac.

Китай наращивает производство вакцин, чтобы увеличить их поставки за рубеж. Недавно на очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель МИДа КНР Ван Вэньбинь сообщил, что за границу поставлено свыше 350 млн. доз. Они экспортированы в более чем 40 государств. Как сказал Ван Вэньбинь, Пекин продолжит поощрять «совместную разработку и производство китайских компаний с зарубежными партнёрами, чтобы обеспечить препаратами развивающиеся страны и содействовать глобальной противоэпидемической работе».

— Полностью ли восстановилась экономика Китая?

— Да, она восстановилась и развивается быстрыми темпами. Все, кто следит за мировыми новостями, помнят, что в первом квартале прошлого года ВВП Китая из-за вспышки нового коронавируса упал на 6,8%, что стало самым резким падением за последние 59 лет. По итогам первого квартала нынешнего года он увеличился на 18,3%. По сравнению с первым кварталом 2019-го это на 10,3% больше, но всё ещё примерно на 1% меньше, чем в допандемийный период.

Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство, то есть первичный и вторичные секторы экономики, в целом вернулись к нормальному росту. Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 4,7%, но, правда, тоже ещё не достиг допандемийных темпов.

Главным двигателем экономики у нас является высокотехнологичная промышленность. Новые энергетические транспортные средства, промышленные роботы, микрокомпьютеры и интегральные схемы обеспечили ежегодный рост производства в среднем на 19% за последние два года.

Ещё одним двигателем служат экспорт и импорт. Их общий объём превысил $1,3 трлн., что на 38,6% больше, чем год назад, и на 20,9% больше, чем в первом квартале 2019 года. Среднегодовой темп роста экспорта-импорта за последние два года составил 10%, что почти в три раза превышает темпы 2019-го (3,4%). При этом экспорт превышает импорт. В первом квартале этого года он увеличился на 49%, тогда как импорт — на 28%. Это делает экспорт хорошим драйвером роста ВВП.

Сферы питания и аренда вернулись в зону бума. Железнодорожные и воздушные перевозки, а также финансовые и интернет-услуги также демонстрируют активность. С быстрым расширением промышленного производства объёмы услуг, связанных с отраслью, будут расти быстрее. Вполне вероятно, что во втором квартале третичный сектор достигнет более высоких темпов роста, которые ещё более ускорятся во второй половине года. Поскольку на долю третичного сектора приходится больше половины общего ВВП, его ускорение станет новым, решающим фактором для всей экономики.

— Известно, что китайцы любят путешествовать. Как отразилась пандемия на туристических потоках в Китае: уменьшилось ли количество путешествующих? Сократились ли доходы туристической отрасли?

— Поскольку ситуация с коронавирусом в стране стабилизирована, можно сказать, что всё находится под контролем и у местных жителей имеется огромный интерес к путешествиям внутри Китая. Возьмём, к примеру, первомайские праздники (1-5 мая 2021 года). За пять дней совершено 230 миллионов туристических поездок в разные регионы, доходы китайских туроператоров составили 113 миллиардов юаней ($17,5 миллиарда).

Быстро росли и прибыли туристических онлайн-служб. Trip.com сообщил о росте заказов на 30% по сравнению с «докоронавирусным» Первомаем 2019 года. Qunar заявил о росте продаж авиабилетов на 30% и бронирования отелей — на 40% по сравнению с показателями 2019-го.

Особенной популярностью пользовались путешествия на автотранспорте, поскольку на нынешние праздники власти решили отменить сборы за проезд по автобанам. Объём аренды автомобилей подскочил на 330% по сравнению с майскими праздниками 2019 года.

— В какие страны разрешены полёты из Китая?

— Регулярные рейсы пока не восстановлены ни с одной страной, осуществляются только чартерные, но с соблюдением очень строгих правил и требований.

— Какой главный урок извлёк народ Китая из пандемии?

— Масштабные эпидемии не новое явление в истории человечества, они случались неоднократно и ранее. Однако нынешняя — и в этом её особенность — разворачивается на фоне беспрецедентной взаимосвязанности и взаимозависимости людей, стран, целых континентов. Как сказал член Государственного совета и министр иностранных дел КНР Ван И: «Урок, который принесла нам эта эпидемия, заключается в том, что народы всех стран мира как никогда взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни и здоровья. Мы как никогда трезво понимаем, что все страны живут на одной планете и человечество объединяет общее будущее».

Председатель КНР Си Цзиньпин не раз призывал объединяться в сражении с общим врагом — вирусом, мощнейшим оружием против которого являются солидарность и сотрудничество.

Стал ли такой очевидный вызов, как коронавирус, общим врагом? Нет, хотя часто говорят об обратном. К великому сожалению, мировая система становится всё более фрагментированной. С глобальным вирусом боролся каждый за себя. Национальный эгоизм оказался сильнее.

Вирус не имеет границ и национальности, политические манипуляции лишают иммунитета от вируса. Китай в войне с эпидемией ценой человеческих жертв отчётливо осознал, что все страны мира должны преодолеть географическое, этническое, культурно-историческое различия и, несмотря на границы, вместе формировать сообщество единой судьбы. Нужно беречь общую планету.

По данным Министерства культуры и туризма КНР, доходы от туризма достигли 29,43 млрд. юаней (около $4,6 млрд.), увеличившись на 139,7% в годовом выражении.

По предварительным подсчётам Министерства транспорта КНР, в выходные по случаю праздника жители Китая совершили в общей сложности 124 млн. поездок. В частности, среднесуточное количество пассажирских поездок превысило 41,23 млн., увеличившись на 52,5% в годовом выражении.

Кроме того, на 60% подскочили продажи билетов на туристические объекты «красного туризма». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма, по случаю 100-летия основания Коммунистической партии Китая, которое будет отмечаться 1 июля, в некоторых районах ожидается настоящий бум «красного туризма». «В стране быстро растёт узнаваемость революционной культуры и повышается её популярность среди молодого поколения, — пишет Юй Чжочао. — В ряде китайских городов и провинций, таких как Тяньцзинь, Хайнань, Сычуань и других, запущены новые маршруты «красного туризма», ориентированные на объединение культурного и природного наследия».

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото предоставлено собеседником.