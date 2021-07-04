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Мы продолжаем знакомить читателей с историей кыргызской милиции. Большой вклад в борьбу с преступностью внесли вернувшиеся после Победы участники Великой Отечественной войны, сменившие армейские погоны на милицейские.

Старожилы столицы, наверное, помнят центральный универмаг «Люкс» на пересечении улиц Дзержинского и Токтогула. В последних числах июля 1964 года, ночью, неизвестные преступники убили сторожа, взломали входную дверь и, проникнув в торговый зал, похитили несколько рулонов ткани различного ассортимента, мужскую и женскую одежду. Дело под личный контроль взяла Москва: республика готовилась к запланированному на август визиту первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н. Хрущёва. Расследовать преступление поручили заместителю начальника уголовного розыска городского управления внутренних дел, бывшему фронтовику Борису Антоновичу Горященко. В состав оперативно-следственной группы вошли сотрудники, тоже прошедшие дорогами войны.

В то время во Фрунзе на учёте МВД числилось несколько устойчивых преступных группировок, промышлявших кражами и разбойными нападениями на промтоварные магазины и их складские помещения. Пробив по своим каналам, оперативники установили, что ни одна из них не причастна к ограблению универмага «Люкс», и предположили, что это дело рук заезжих гастролёров. По указанию Б. Горященко сыщики проверили все столичные ателье и пошивочные мастерские, куда преступники могли бы сбыть краденый товар, не забыли и известную толкучку в нижней части города. Здесь их ждала удача. Проходя по рядам, опера обратили внимание на молодую женщину, которая настойчиво предлагала купить у неё мужской костюм из кримплена, похожий по описанию на похищенные в «Люксе». Задержанную доставили в ближайший отдел милиции и допросили. Назвавшись Маргаритой Соболевой, она рассказала, что продать костюм попросил квартирант близкой подруги Надежды, пообещав хорошее вознаграждение. За её домом установили негласное наблюдение, подключив агентов и платных осведомителей. Организовав проверку паспортного режима, установили личность постояльца: Дмитрий Козлов, уроженец Кемерова, 1930 года рождения. В беседе с участковым рассказал, что приехал осмотреться, так как намерен перебраться во Фрунзе на постоянное место жительства.

Кто-то из оперативников предложил привлечь к его разработке хозяйку дома. Надежда — комсомолка, неоднократный победитель районных и городских соревнований по лёгкой атлетике, в быту морально устойчива, по месту работы характеризуется положительно. Получив её согласие, оперативники приступили к реализации первого этапа многоходовой операции по выявлению связей и сообщников подозреваемого в дерзком ограблении «Люкса». В один из дней Надежда предупредила квартиранта, что хочет сделать капитальный ремонт дома и наняла для этого трёх рабочих, а ему предложила перебраться из комнаты во времянку. Так предполагаемый преступник оказался под постоянным контролем «маляров» и «штукатуров», роль которых блестяще сыграли сотрудники уголовного розыска Е. Осетров, О. Кадыралиев и В. Харин. Шло время, но ничего подозрительного в поведении Д. Козлова оперативники не зафиксировали, обыск в его жилище тоже не принёс результатов. Томительное ожидание прервала информация, заставившая сыщиков действовать на упреждение. Один из их агентов сообщил, что готовится налёт на универмаг в Рабочем городке. Местные паханы не в курсе дела, скорее всего, в ограблении будут участвовать залётные. Профессиональное чутьё подсказывало оперативникам, что к этому может быть причастен Д. Козлов, но предъявлять ему было нечего и с задержанием решили повременить.

Сыщики не знали, в какой именно день злоумышленники осуществят задуманное, поэтому заблаговременно изу-чили территорию около магазина и пути отхода, по периметру расставили переодетых в гражданское военнослужащих Внутренних войск, заменили охранника оперативным сотрудником и установили «наружку». В ночь на 10 августа поступило сообщение о появлении в зоне наблюдения двух мужчин, на первый взгляд, основательно выпивших. Один из них, вступив в перепалку с «охранником», неожиданно выхватил нож и бросился на него, но быстро оказался на земле, обезвреженный приёмом рукопашного боя. Когда в дело вступила группа захвата, второй преступник был ранен, но, отстреливаясь, сумел скрыться в соседних дворах. Служебная собака потеряла его след на улице Чапаева, где, видимо, поймал попутную машину. Предположения оперативников подтвердились: задержанный не стал долго отпираться и сдал своего подельника Д. Козлова, назвав организатором ограбления. Объявили его в розыск, ориентировку разослали по всем районным отделам милиции столицы и соседних населённых пунктов. Предупредили медицинские учреждения, куда может обратиться за помощью, на всякий случай в доме, где Козлов квартировал, оставили засаду. Как говорится, вывернули наизнанку самые криминогенные места столицы — «Лондон», «Париж», «Карпинку», Кузнечную крепость и другие, где попытается залечь преступник, но он словно сквозь землю провалился.

По воспоминаниям председателя Совета ветеранов ГУВД столицы Усупа Нарбаева, руководство республики рвало и метало: на носу визит высокого гостя, а опасный и вооружённый преступник разгуливает на свободе. Как-то Горященко вызвали на ковёр для очередного нагоняя, намекнув, что он может даже лишиться партбилета, если в ближайший срок преступление не будет раскрыто, на что бывший фронтовой разведчик ответил неслыханной по тем временам дерзостью: «Отдам только тому, кто вручал его мне в окопах». Не обращая внимания на несправедливую критику, сыщики работали не покладая рук в поисках какой-нибудь зацепки. И она появилась.

Подельник Козлова понимал, что лишь по одному эпизоду (покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов) ему светит серьёзный срок, а то и «вышка». Согласившись сотрудничать со следствием, он небольшими порциями выдавал всё, что знал, пытаясь набить себе цену. Так, на очередном допросе упомянул о дальней родственнице Козлова, проживающей где-то в районе института земледелия, адреса не знает, но может показать дом: не раз бывал там с ним. Обыск в доме Елизаветы Обуховой, сестры деверя Козлова, уже заканчивался, когда один из оперативников обнаружил в пристройке под хламом саквояж с перевязочным материалом и ампулами с каким-то препаратом. Изымать его не стали, решив установить за женщиной наблюдение.

В том, что Елизавета знакома с навыками конспирации, сыщики убедились после того, как ей несколько раз удавалось уходить от слежки. Поменяли «топтунов», подключили тайных агентов, и это помогло в один из дней довести женщину до конечного пункта следования — кафе «Фонтан» на Дзержинке, в нескольких метрах от «Люкса», где она зашла в подсобное помещение, оставалась там всю ночь, а утром на такси вернулась домой. На совещании у Б. Горященко мнения членов следственно-оперативной группы разделились: одни предлагали срочно провести силовую операцию в «Фонтане», поскольку есть большая вероятность, что именно там скрывается Козлов. Другие были против такого варианта, объясняя тем, что кафе пользуется большой популярностью у жителей столицы, там всегда много народа и нельзя подвергать опасности жизни людей. Озвучивалось также предложение задержать родственницу Козлова, найти к ней подход, чтобы уговорила его сдаться. Выслушав внимательно коллег, Б. Горященко предложил свой план операции.

Как-то перед самым открытием в кафе неожиданно нагрянули рабочие «Зеленхоза» с предписанием обработать деревья и кустарники от вредителей. Директор отсутствовал, его зачем-то вызвали в горисполком. Желающим с утра поправить здоровье объяснили, что заведение закрыто на санобработку. Закончив работу на открытой веранде, переодетые в спецробу опера переместились на хоздвор. Сопровождал их буфетчик, чьё поведение показалось подозрительным: нервничал, часто оглядывался по сторонам, а на требование открыть замки на дверях складских помещений ответил, что ключи от них в единственном экземпляре хранятся у хозяина. Запоры пришлось сбивать кувалдой. И не напрасно. Когда очередь дошла до овощного склада, оказалось, что вход в него изнутри завален пустыми ящиками, а тут и Козлов обнаружил себя, открыв стрельбу по милиционерам. Выкурили его оттуда без единого выстрела, применив дымовую шашку, он и опомниться не успел, как оказался в наручниках.

Баллистическая экспертиза изъятого у Козлова пистолета ТТ с самодельным глушителем показала, что из него же был убит сторож универмага. Другие неопровержимые доказательства его вины дополнялись показаниями задержанного сообщника. Много могла бы рассказать Елизавета, но ей вновь удалось уйти от слежки и скрыться. Куда-то пропал и буфетчик Акром Мулладжанов, который, как выяснилось, имел непосредственное отношение к ограблению универмага. По показаниям Козлова, они вместе отбывали срок в одной из колоний под Красноярском. Освободившийся первым Акром обосновался в городе Фрунзе и позвал его к себе. Встреча состоялась. Под обильную выпивку бывший сокамерник рассказал, что в ста метрах от его работы есть плохо охраняемая крупная торговая точка, где можно неплохо поживиться. Предварительно изучив режим работы универмага и схему расположения помещений, ночью проникли внутрь. Прибежавшего на шум охранника пришлось убрать, пуля, выпущенная из ТТ Козлова, попала ему в голову. Сначала награбленное прятали в морозильной камере на кухне кафе, но потом Акром перевёз его в другое место, куда именно, не знает. Он же дал наводку на универмаг в Рабочем городке, определив ему в напарники своего племянника. Но всё пошло не по плану. Раненный в ногу на попутке добрался до кафе, отлёживался на овощном складе, делать перевязки приезжала Елизавета.

Задержание подельников Козлова было делом времени. Больше всего сыщиков беспокоил вопрос, где преступники прячут украденный товар. Как часто бывает в милицейской практике, найти ответ на него помог случай. А в нашей истории, наверное, не случай, а, скорее всего, поступок законопослушного советского гражданина. К участковому милиции района, примыкающего к кожзаводу, обратился сторож северного кладбища столицы и сообщил, что, убирая территорию, в дальнем углу обнаружил под плитой семейного захоронения три мешка из рогожи и две картонные коробки. Любопытство взяло верх, вскрыл одну из них, а там женские платья с ценниками. О странной находке участковый доложил своему начальству, а то в свою очередь поставило в известность группу Б. Горященко…

…В один из дней, в сумерках, к воротам кладбища подъехала «Победа» с прицепом. Находившиеся в ней мужчина и женщина объяснили сторожу цель приезда: привести в порядок могилу своего родственника и обновить памятник. Остановившись у последнего прохода, парочка вышла из машины и прямиком направилась к тайнику, где её уже ждали. Задержанными оказались Елизавета и Акром Мулладжанов. Как потом они признались, решили попросту «кинуть» арестованного шефа, забрать товар, вывезти в соседний Узбекистан и там его сбыть.

Участник Великой Отечественной войны, почётный ветеран органов правопорядка, талантливый сыщик Борис Горященко ушёл из жизни в 2011 году. Нет уже в живых его товарищей по работе, таких же, как и он, оперов от бога, оставивших яркий след в истории оперативных служб милиции и вырастивших целую плеяду учеников, достойно продолжающих их дело.

Сергей СИДОРОВ.

Фото автора.