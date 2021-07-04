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В этом видит главную причину затянувшегося пограничного вопроса независимый эксперт по вопросам геополитики и экономической безопасности Султанбай АЙЖИГИТОВ



— Султанбай Абдрашитович! Вы коренной баткенец и в своё время даже руководили Баткенской областью. Как восприняли апрельские события на границе с Таджикистаном?

— Испытываю нестерпимую боль в сердце, которая останется, наверное, на долгие годы. С одной стороны, эти события показали слабые стороны нашего государства, с другой — высветили лучшие качества нашего народа, как воина, который хорошо подумает, прежде чем вынимать меч из ножен, его патриотизм, способность к быстрой самоорганизации и мобилизации в чрезвычайных ситуациях. Было невыносимо больно видеть фотографии ни в чём не повинных погибших детей, кадры с телами безоружных молодых людей на водораспределительном пункте «Головной», бросившихся защищать честь и достоинство нашего народа и пожертвовавших своими жизнями. Погибли 35 ребят — вечная им память! И наши извинения за то, что государство, не смогло их защитить.

— Благодаря усилиям обеих сторон удалось остановить и не превратить конфликт в большую войну. Тем не менее события 4 июня на участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района продемонстрировали, что конфликт приобрёл лишь дремлющий характер. Однако уже создана и действует Совместная государственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, приступили к работе топографические рабочие группы. Какие надежды вы связываете с этим?

— Главная проблема не в неопределённости границ, а в отсутствии самодостаточности у нашего государства, способности полноценно отстаивать свои национальные интересы. Мы больше суетимся, чем решаем сложности. Пытаясь решить проблему границ быстро и решительно, путём уступок и обмена территорий, ещё больше усугубили ситуацию. Ключевым моментом уступок является их взаимность, а обмена территорий — их равноценность и равновеликость. Уступки должны быть взаимовыгодными и не сопровождаться санкциями или угрозой применения силы, а равноценность и равновеликость обмена территорий следует оценивать по многим параметрам, не ограничиваясь лишь площадью.

— Полтора года назад в интервью нашей газете «Баткен: своя чужая земля» вы сказали, что «из-за отсутствия внятного стратегического видения и адекватного текущего плана действий Кыргызстан упустил благоприятное время и потерял свои многие переговорные преимущества». Вы по-прежнему так думаете?

— Я не только думаю, а всё больше убеждаюсь в этом. Из-за отсутствия стратегического видения и адекватного текущего плана действий власти Кыргызстана ограничивались односторонними уступками и временным ретушированием возникающих пограничных конфликтов. В результате мы утратили многие свои стратегические преимущества. Однако ещё не всё потеряно, просто нужно всё решать «по-взрослому» и системно.

— В том же интервью вы отметили, что «неопределённые участки границы, удобные для трафика, действительно стоят дорого как для мелких контрабандистов, так и для спецслужб крупнейших государств. Возможно, в этом самая главная причина затягивания делимитации и демаркации границ. Здесь непочатый край работы для наших спецслужб». Что скажете сейчас?

— Повторюсь, что здесь непочатый край работы для наших спецслужб, чтобы установить истинность этих утверждений, сложившихся в обществе, и выстроить правильное видение решения пограничных проблем.

— Вы всегда были сторонником того, чтобы на Баткен обратили особое внимание. Процитирую вас же: «…Лозунг «Кыргызстан начинается в Баткене» справедлив в прямом и переносном смыслах. В этой связи мы должны сделать всё, чтобы наше молодое государство не закончило своё существование там же». Наконец, после апрельских событий решено придать Баткенской области особый статус. Значит, лёд тронулся?

— Да, тронулся, но пока, к сожалению, только декларативно. Идёт активное обсуждение в обществе, поступают предложения. Одним словом, идёт рабочий процесс. Надеюсь, что реальность сложившихся угроз национальной безопасности не позволит оставить в декларативной форме вопрос придания Баткенской области особого статуса.

— «Аргумент о скорейшей делимитации и демаркации границы всё чаще звучит в качестве золотого условия решения всех споров и конфликтов приграничья, который автоматически приведёт к «миру». Однако пример приграничных сёл показывает, что разрыв традиционных связей между ними и взаимозависимости влечёт стагнацию там, где есть все условия для процветания», — считает Асель Мурзакулова, молодой учёный Института исследований горных сообществ Университета Центральной Азии, побывавшая во многих населённых пунктах по обе стороны границы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Вы тоже так считаете?

— Я думаю, что от соседа отгораживаются не для того, чтобы рвать с ним связи, а во избежание поводов для ссор, для обеспечения мирного и взаимовыгодного сосуществования.

— Создана и провела уже несколько заседаний рабочая группа по созданию программы социально-экономического развития Баткенской области. Ваши рекомендации?

— Не нужно изобретать велосипед, а взять за основу Мастер-план социально-экономического развития Баткенской области на период до 2035 года, разработанный в 2005-м при содействии австрийских специалистов. Это цельная, долгосрочная программа развития области с системно увязанными мероприятиями и, самое главное, — источниками и механизмами финансирования. Если программа покажется «слишком амбициозной», то готов помочь разобраться и реализовать.

— Спасибо за интервью.

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото Н. ГОРШКОВОЙ.