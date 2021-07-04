Поделиться VK Print

Одной из самых обсуждаемых недавно тем стали выборы ректора Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им. И. Ахунбаева, оказавшиеся на грани срыва. Министерство образования пыталось отменить их буквально за день. Соответствующий приказ подписал статс-секретарь ведомства Калысбек Шадыханов. Однако преподавательский состав вуза и его студенты восприняли такое действие как попытку вмешаться в избирательный процесс и решительно вышли на митинг, чтобы отстоять Индиру Кудайбергенову — ректора, возглавляющего КГМА последние пять лет и завоевавшего за этот период их доверие. Нечасто бывает, чтобы за руководителя боролись и поддерживали далеко не только в стенах вуза.

С плакатами «Руки прочь от КГМА», «Индира Орозбаевна — наш ректор», «Нет беспределу!» митинговавшие требовали честного голосования, отмечая, что хотят видеть в этой должности только её.

Данную акцию протеста осветили практически все СМИ страны. Под каждой новостью оставлены сотни комментариев, в подавляющем большинстве они в защиту Индиры Орозбаевны. «Самый лучший ректор за всю историю КГМА», «Жаль, что мы закончили до того, как она пришла к руководству вуза, и не успели увидеть сотворённые ею блага», «Очень грамотный менеджер. Такие руководители — большая редкость», «Она сделала чудеса, наш институт задышал», «Мы с вами» «Наш единственный ректор»…

Действительно, именно при управлении И. Кудайбергеновой Медакадемия преобразилась. Она создала комфортные условия для будущих врачей. Очевидно, что именно плодотворная работа на благо вуза, профессионализм и человеческое отношение к коллективу и студентам и стали причиной такой колоссальной поддержки. Но об этом чуть позже…

В итоге, несмотря ни на что, учёный совет Медакадемии всё-таки провёл выборы. Победила на них Индира Кудайбергенова, набрав 95% голосов. После оглашения результатов в вузе стояла атмосфера праздника. Счастливые избиратели кинулись поздравлять и обнимать своего нового-старого руководителя, задарив его цветами. Ну и, конечно же, не обошлось без эмоций — слёз переизбранного ректора, расчувствовавшегося от огромного доверия, заступничества, множества добрых и тёплых слов.

— Моя цель — создать условия для преподавателей и студентов. Это были слёзы благодарности, поскольку они поняли, что я хочу работать ради них, — признаётся Индира Орозбаевна.

К слову, остальные три кандидата получили лишь 5% голосов. Эта цифра, наверное, говорит сама за себя.

«СК» тоже не осталась равнодушной к пережитым академией событиям. Мы посетили вуз, чтобы поздравить Индиру Кудайбергенову со вторым сроком, узнать о её новых планах, ну и поговорили с будущими спасителями в белых халатах об их отношении к прошедшим выборам.

Ректор КГМА из тех людей, которые больше любят делать, нежели говорить, тем более о себе. Тем не менее со свойственной ей доброжелательностью и тактичностью в беседе не отказала.

Отвечая на вопрос, ожидала ли она такого единства в голосовании, Индира Орозбаевна призналась, что, безусловно, надеялась на поддержку тех людей, с которыми и для которых работала, но почти стопроцентный результат её приятно удивил.

— Люди доверили мне своё будущее, и это очень ценно. К тому же демократия сыграла свою роль! Мне позвонили из отдела образования, науки, культуры, спорта и молодёжи администрации Президента и спросили: «Что у вас там происходит?» На следующий день выборы признали действительными. Благодарю Президента, который, думаю, лично посодействовал справедливому разрешению ситуации. Хочется, чтобы он посетил наш вуз, воочию увидел дружный и сплочённый коллектив, который добился хороших результатов.

За последние годы закуплено современное оборудование, отремонтированы все учебные корпуса и строятся новые. Отремонтировали зал морфологического корпуса, который не менялся лет сорок. Сейчас он стал светлым и комфортным. Студенты говорят, что теперь чувствуют себя как в европейском вузе.

Помимо этого, в академии появились собственные лаборатории, оснащённые современным оборудованием. К примеру, микроскопы, передающие изображение на большой сенсорный экран, чтобы за процессом могла следить вся группа.

Восстановлен важный и давно забытый для практических занятий виварий (помещение, где содержатся лабораторные животные). Для научных и учебных экспериментов здесь есть кролики, крысы, мыши и даже лягушки.

Учебному заведению не хватало лекционных залов. В настоящее время эта проблема полностью решена с появлением нового корпуса на 500 мест. Также построен новый конференц-холл, где проводятся студенческие мероприятия.

— У нас очень одарённые дети. Они танцуют, поют, ставят пьесы, играют в КВН. Причём всё это делают профессионально, что вызывает восхищение и гордость. Всегда с удовольствием наблюдаю за их репетициями, они заряжают меня позитивом, — говорит ректор.

Все клинические кафедры оснащаются необходимым современным оборудованием для практических занятий. Так, для кафедры офтальмологии приобретены офтальмоскоп и специальная аппаратура для проверки зрения. В свою очередь преподаватели хирургии получили лапароскоп, о котором просили, а также специальные лапароскопические тренажёрные манекены, чтобы студенты могли «набивать» руку — учиться оперировать и зашивать хирургический надрез. Для научных исследований кафедры госпитальной терапии закуплен аппарат, позволяющий измерять уровень кальция и определять остеопороз конечностей человека. Сейчас там проводятся исследования по профилактике это недуга.

Помимо этого, у КГМА появились собственные рентгеновский и ультразвуковой аппараты.

— Знания диагностики очень важны для будущих врачей. В перспективе мы планируем приобрести ещё больше необходимого современного оборудования. В том числе создать виртуальную клинику, где студенты будут репетировать — ставить диагнозы, назначать препараты. Этот вид тестирования поможет им не только проверить свои знания, но и умножить их.

Ещё один из показателей деятельности Индиры Орозбаевны за первый срок её управления — пересмотр качества образовательных программ. К примеру, переработаны тесты в соответствии с международными требованиями. Теперь они ориентированы не только на проверку теоретических знаний, но и практических.

При помощи IT-специалистов из Санкт-Петербурга внедрено электронное расписание. Таким образом, комплексная автоматизированная информационная система позволяет увидеть и проследить посещаемость и успеваемость учащихся. Все их отметки вводятся в единую базу, за которой следит деканат, и преподаватель уже не может ничего исправить, что исключает момент договорённости с ним. То есть оценочная система стала более прозрачной. К тому же у студентов появилась мотивация — зарабатывать высокие баллы благодаря активности на занятиях, самостоятельной и практической работе, участию в общественной и культурной жизни вуза, различным достижениям. Накопив их, он освобождается от сдачи экзамена. Для мотивации в КГМА также проводятся спортивные и научные конкурсы, победители которых поощряются денежными призами.

— Стараюсь поддержать каждую инициативу, если она направлена на благо вуза и студентов, — отмечает собеседница.

В электронный формат переведено и делопроизводство. То есть найти личные данные студентов и преподавателей стало намного проще. Ну и нельзя не заметить, что зарплаты сотрудников КГМА повышены почти в два с половиной раза.



Однако остались незавершённые дела. Именно они, по словам ректора, и подтолкнули к избранию на второй срок.

— Как вы знаете, мы прошли международную аккредитацию. Поэтому хотелось возглавить вуз ещё раз, чтобы довести всё задуманное до ума. Самая главная задача на данный момент — построить собственную клиническую базу, где будут работать наши академики, профессора, доценты, ассистенты кафедр и ординаторы. Нужно передавать их знания молодёжи. Ведь в советское время было именно так. И любая клиника с кафедрой Медицинской академии считалась лучшей благодаря профессиональным консультациям и коллегиальному лечению. Мы хотим вернуть это. Также важно выйти на новый уровень подготовки научных кадров, создав специальные лаборатории, — поделилась Индира Кудайбергенова.

Поговорили мы с ней и о повышении квалификации преподавателей, программах обмена студентами. Партнёрские связи КГМА с ведущими медицинскими вузами разных стран ежегодно расширяются. Но в основном преподаватели и ординаторы посещают для практики и переподготовки Уфу, Казань, Москву. Также студентам читают лекции профессора из Казахстана, и, наоборот, — профессора Мед- академии делятся своими знаниями с будущими медиками соседней страны.

— До пандемии наши студенты отправились в Махачкалу на 10 дней, где их встретили как героев. Жители этого города помнят, что во время войны, когда их временно эвакуировали в Кыргызстан, здесь они получили хлеб, кров, поддержку и до сих пор за это признательны. Такое ответное тёплое гостеприимство сильно восхитило наших ребят. Они вернулись с восторженными глазами и поддерживают отношения с приобретёнными там друзьями. Поэтому такие поездки не только познавательны, но и заряжают позитивными эмоциями, новыми силами. Однако в последнее время из-за коронавируса и закрытия границ они перенесены, а конференции, семинары, олимпиады и т. д. проходят в основном в онлайн-формате.

Нельзя не сказать о том, что во время первой волны распространения COVID-19, или «чёрного июля» прошлого года, студенты КГМА проявили самоотверженность. Более 1 200 молодых людей, рискуя жизнью и осознавая своё призвание, подключились к борьбе с новой страшной болезнью. Не зная сна и отдыха, они работали в «красных зонах», спасая других. Многие из них впервые увидели смерть, испытали страх за своих пациентов. А юная девушка Адинай, которая также была добровольцем в инфекционном отделении, пожертвовавшая собой в этот период, стала героиней вирусной войны и награждена посмертно.

Индира Кудайбергенова пример редкой, удивительной связи ректора и студентов. Они знают, что всегда могут подойти к ней лично с различными вопросами, что их не только выслушают, но и помогут.

— Если у вузовца по уважительным причинам, к примеру, из-за продолжительной болезни, возникают проблемы в учёбе, то я всегда прошу преподавателей пойти ему навстречу. Но если же он безответственно относится к занятиям и злоупотребляет пониманием, то стараюсь объяснить ему ошибочность такого подхода. Ведь он будущий медик, который станет лечить людей, спасать жизни, поэтому должен всегда работать над собой, много читать и не упускать ни одной темы. Чтобы чего-то достичь и помогать больному, необходимо отдавать себя профессии. На своих лекциях по онкологии также пытаюсь донести важную мысль: «Вы должны стать не просто профессионалами, а в первую очередь хорошими людьми, умеющими подбадривать пациентов. Тепло, излучённое тобою, к тебе вернётся непременно, — поясняет она.

На вопрос кто для вас студенты, И. Кудайбергенова дала краткий, но исчерпывающий ответ: «Они мои дети, друзья».

Скоро КГМА распахнёт двери для будущих медиков. Сюда приходят выпускники школ с высокими баллами ОРТ. Академия на первом месте в стране среди вузов по количеству абитуриентов. Им ректор посоветовала поступать лишь по зову сердца и осознавать, что медицина — ежедневный труд и они идут в очень сложную, но нужную профессию, требующую больших затрат — сил, времени, но это обязательно окупится благодарными глазами пациентов.

После завершения приятной беседы, выходя из кабинета Индиры Орозбаевны, я увидела возле него очередь из людей с красивыми букетами в руках, желающих лично выразить чувство радости, связанное с её переизбранием. Это были неподдельные искренние эмоции, говорящие: «Вы нам нужны».

Покидая стены КГМА, мы поговорили с шестикурсниками — людьми, которые лучше всех могут сравнить, как было и как стало…»

Каждый из них отметил человеческие качества любимого ректора, его неравнодушный и ответственный подход к своим обязанностям, внесённые им многочисленные положительные изменения.

— Об Индире Орозбаевне можно сказать много добрых слов. Она относится к нам по-матерински. Очень благодарны ей за все новшества, реформы, а главное, за заботу. Она устранила бюрократию, обновила общий вид академии, фасада, общежитий, актового зала. У нас теперь есть свой кинотеатр, лекционные интерактивные доски, научные лаборатории. В общем, всё для нашего профессионального развития, — отметила Медина Максатбекова.

В свою очередь Эльдар Абдылдаев вспомнил время её прихода к руководству вуза.

— Она сказала, что начнёт с улучшения состояния уборных. Слово своё сдержала сразу. Но мы тогда и не думали, что она столько всего сотворит. Более того, станет для нас всех второй мамой, которая всегда выслушает и согреет не только чашкой чая.

Аида ШИРИНОВА.