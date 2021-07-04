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В самые трудные ситуации общество должно собрать все ресурсы и направить в нужном направлении. А чтобы это сделать, надо заниматься экономией. Тогда мы сможем найти средства для развития экономики, выплаты внешних и внутренних долгов.

Сейчас много говорят об экономии, точнее, выступают против расточительства. О чём идёт речь?

Во-первых, мы фактически проедаем всё, и на расширение производства не остаётся средств. Экономия требуется для того, чтобы экономика развивалась, создавались новые рабочие места, а значит, наши соотечественники стали счастливы. Наверное, многие безработные соотечественники согласятся с этим. Я тоже безработный при моей высокой квалификации, признанной ВАК СССР и органами власти Кыргызской Республики.

Во-вторых, расточительство ведёт к тяжёлому положению отдельных семей. Немало из них потеряли квартиры, оставляя их в залог и не сумев своевременно оплатить долг. Смотришь на таких людей и не знаешь, жалеть их или нет? Кто-то может сказать: поделом этим неразумным, они не достойны жалости. Рационально мыслящим людям непонятна их логика.

Рассмотрим причины таких поступков. Что их толкает в эту долговую яму?

Во-первых, они думают, что не хуже других, кто организует тои, и мы это можем.

Вторая составляющая их логики — это фантазии о подарках родственников, друзей. Они думают, что общая сумма собранных денег от всех приглашённых окажется больше, чем затраты. Так что надо смело идти вперёд.

Третья причина — это требования родственников невесты, особенно её матери, что заставляют тратить большие суммы денег, резко увеличивая долги.

Четвёртая причина — это высокая оценка предстоящего события его участниками. Все говорят, что один раз живёшь и не надо мелочиться, жалеть деньги. Свадьба бывает один раз в жизни. Во время похорон эти же уважаемые аксакалы со своими пафосными речами становятся причиной существенного увеличения затрат. Все понимают, что похороны тоже случаются один раз в жизни.

С недавних пор третье событие в жизни по своим расходам начало затмевать предыдущие два. Это суннет той, или посвящение в мусульманство.

В целом такие мероприятия с участием большого количества людей невозможно характеризовать только как негативное явление. Много людей критикуют расточительство других, но сами готовы проводить такие же мероприятия и даже хотят сделать ещё лучше, с большими тратами и т. д.

Выигрывают от таких торжеств владельцы ресторанов и кафе, а также фермеры, которые выращивают скот для мяса. Выигрывают и участники тоя, которые общаются со своими родственниками, друзьями, а также слушают песни приглашённых звёзд эстрады, смотрят шоу. Выигрывают звёзды эстрады, ведущие, танцоры. Одним словом, эти торжественные мероприятия дают возможность выживать нашему искусству в тяжёлых рыночных условиях.

Проиграют те, у которых много бедных и обидчивых родственников. У богатого человека гости тоже богатые, и они приносят в конвертах деньги, которых в два-три раза больше, чем затраты на ресторан. Более того, эти мероприятия для людей, имеющих власть в своих руках, являются открытой и легальной площадкой коррупции. Здесь сотрудники Антикоррупционной службы никого не ловят.

А когда бедный человек приглашает гостей, они тоже бедные, и приносят сумму, меньшую, чем затраты на ресторан. А приглашать на той только тех, кто может внести в качестве взноса определённую сумму, он не сможет. Родственники не поймут. Они очень обидчивые. Вот и получается: потратил этот бедный, но очень гордый человек 100 тысяч сомов, а собрал 50 тысяч сомов. Разница 50 тысяч. Эти деньги он не заработает и в течение года. Отрезвление происходит на второй день или через неделю после тоя.

В целях борьбы против такого расточительства власть старается принять меры. В Таджикистане, Узбекистане они есть. У нас тоже во время правления Акаева приняли решение организовать корпоративные мероприятия государственных служащих в количестве, не превышающем 50 человек. Я помню, юбилей одного заведующего отделом аппарата правительства справляли в кафе и пять раз считали количество гостей, их, кажется, оказалось 49 человек.

О тоях и поминках, расточительстве писал известный учёный и политик Салижан Жигитов. Его статья называлась «Даўазалуу тойлор — жаназалуу ойлор». Прекрасное название! Переводится как «Прославленные тои и мысли за упокой». В ней он призвал народ одуматься и не идти на поводу тщеславия, не подкреплённого достаточными финансовыми ресурсами, показывая негативные последствия этих мероприятий.

Прочитав эту статью, я выступил против. Более того, я предложил наградить хозяев самых лучших тоев и поминок государственными наградами и для этого специально учредить орден Бокмуруна или звание Бокмуруна. Бокмурун — это персонаж из эпоса «Манас». Он провёл поминки своего приёмного отца Кєкєтєя. Его имя переводится буквально как «нос в говне».

От расточительства нашего народа мы переходим к вопросу об экономии государственных средств. По мнению большей части общества, в государственном управлении много расточительства и поэтому надо сократить количество государственных служащих. Этот вопрос поднимался постоянно. Особенно большая критика звучала по отношению к парламенту, на содержание которого ежегодно выделяются средства в сумме около 900 млн. сомов, или 7,5 млн. сомов на каждого депутата в среднем. По моему мнению, это не такая уж большая сумма в случае эффективной работы парламента. Если бы их деятельность приносила в 100 раз больше пользы, то никто бы не стал бросать малюсенький камешек в их огород.

Их работа приносила значительно больше вреда, чем пользы. Во-первых, депутаты пристраивали своих людей, причём на хорошие места с высокой заработной платой. Если каждый депутат таким образом трудоустроил по 3 человека, а торага и его зам по 20 человек, а фракции определяли кандидатуры членов правительства, министров не по уровню квалификации, а по преданности этой фракции, то что остаётся от кадровой политики?! Как признался мне чиновник из аппарата правительства, депутаты не давали возможность правительству самому выбрать квалифицированные кадры. Об этом молчали ярые сторонники парламентаризма во время дебатов по ТВ. Они правильно говорили о мировой практике парламентаризма, но практика нашего парламентаризма коренным образом отличается от той. Наша практика — это профанация идеи парламентаризма.

Как мы помним, немало депутатов скомпрометировали себя. Было видно, что некоторые из них не обладают достаточными знаниями, не могут выговорить отдельные слова. Особенно отличился в этом отношении торага Жогорку Кенеша.

В целом в системе государственного управления есть большие резервы для экономии. В частности, в Национальном статистическом комитете работали 2,5 тысячи человек. При автоматизации работы достаточно иметь не больше 500 человек, и они справятся с поставленными задачами.

В своё время я работал в Министерстве экономики заведующим отделом. Из пяти человек в отделе фактически работали трое. Два эксперта были балластом. Они готовили чай, относили бумаги в другие отделы и т. д. При этом наш отдел по итогам полугодия выполнил в 4 раза больше поручений, чем соседний, где работали 7 человек.

В других отделах, в других министерствах такое же положение, что даёт возможность утверждать о больших резервах экономии.

Имеются они в системе государственных закупок. Должна существовать база по ценам товаров, которые закупают министерства и ведомства. Её следует составить Счётной палате. Это позволит умерить аппетиты тех, кто хочет нажиться за счёт государства. Иначе пассатижи продают по $600, маски — по 150 сомов, туалет строят за 1 млн. сомов.

При государственных закупках отдельными министерствами товары обходятся дороже процентов на 10. А это огромная сумма в масштабе государства. Надо организовать работу по примеру Главснабсбыта советского периода. Если покупать всем нашим министерствам канцелярские товары, компьютеры, автомашины оптом, то образуется немалая экономия. Об этом говорил и Акылбек Жапаров, однако идея пока не получила поддержки других депутатов и членов правительства.

Имеются большие резервы и в системе образования. Во-первых, нужно сократить учебную нагрузку с 1 200 до 800 часов. Эту проблему хотели решить ещё в 2011 году, включив в постановление правительства. Однако не знали, как это сделать, и резко тормознули, поняв, что одной решительности здесь недостаточно. Во многих странах учебная нагрузка не превышает 800 часов. В 1970 году в наших школах преподавали 17 предметов, а сейчас их количество довели до 25.

В Кыргызстане в 2019/2020 учебном году зарегистрировано 77 тысяч 860 учителей и 1 млн. 268 тысяч учеников. Школ в республике 2 265. При сокращении учебной нагрузки на одну треть мы можем сэкономить в капитальных затратах на строительство школ. Объясним на пальцах. При нынешней учебной нагрузке за 12 часов учатся две смены по 6 часов. А при сокращении они станут учиться по 4 часа, и в этом же здании поместятся 3 смены. Вместо трёх зданий школы достаточно будет двух. А эти здания очень дорогие. Даже бюджета одного района не хватит для этого. Здание школы на 150 ученических мест стоило в 2012 году 29,4 млн. сомов. Сейчас потребуется ещё больше средств.

Произойдёт сокращение и количества учителей примерно на 10 тысяч человек. Появится возможность повысить заработную плату учителям за счёт этой экономии. В 2011 году по инициативе Р. Отунбаевой за счёт этой экономии организовали дошкольное обучение. Я считаю, что это было не самое лучшее решение. Направление средств на повышение заработной платы учителям увеличило бы количество сторонников оптимизации учебной нагрузки.

Необходимо сократить количество наших посольств. Много средств мы тратим на них. К примеру, в 1996 году на посольство в США мы направили $185 тысяч. В штате 10 человек, в среднем на каждого из них по современному курсу по 1,5 млн. сомов. Как будто мы тратим тысячу сомов и получаем эффект в виде маленькой копейки. Неужели так уж важны нам посольства в Великобритании, Малайзии и Пакистане? Может, они необходимы для государственной безопасности, чтобы туда высылать опасных оппозиционеров?

Смотрим на других и видим хорошие примеры. Например, Монголия и Израиль приняли решение сократить количество посольств. У нас их 22. Всего 30 организаций. На каждую из них мы тратим по крайней мере по 10 миллионов сомов. Можно объявить о временном прекращении работы посольства, пока мы не выплатим внешний долг Китаю.

Имеются существенные резервы экономии ГСИН. Сейчас в тюрьмах и колониях сидит достаточно много людей. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 30 тысяч преступлений, ловят 15 тысяч человек, около 8 тысяч отправляют в тюрьмы. Ежегодно количество заключённых колеблется на уровне 15-17 тысяч человек. Если на каждого из них мы расходуем по 200 сомов, то затраты больше 1 миллиарда сомов. Нормальные законопослушные люди изо всех сил стараются кормить свою семью, маленьких детей, родителей, а государство забирает у них часть доходов и направляет на содержание этих преступников, среди которых есть убийцы, педофилы.

В последнее время для решения проблемы сокращения количества заключённых принимали меры, которые обычно называют гуманизацией законов. Не обязательно сажать человека за мелкое правонарушение в тюрьму. Такова основная идея гуманизации. Обычно сажали, причём таких, охотнее. Дело в том, что сами судьи были голодными и именно таких людей имели возможность доить капитально.

На мой взгляд, надо отдельно рассматривать вопрос хулиганства. Из 30 тысяч правонарушений около 8 тысяч — это хулиганство. Обычно молодые люди дерутся, и кто-то получает серьёзные травмы, возможны и летальные исходы. Мы руководствуемся законом и говорим, что наказание неизбежно. Посадили в тюрьму, и дальше этот человек становится преступником высокого полёта, профессионалом высокого класса. О нём можно снимать очень интересные кинофильмы, что и делают талантливые сценаристы и режиссёры.

Возможен и другой вариант, аналогичный варианту Майка Тайсона. Тренер ему сказал, что он или жизнь закончит в тюрьме, или станет чемпионом по боксу. К нашим молодым людям, которым некуда девать энергию, тоже надо обратиться с таким предложением.

Возможно, стоит разработать кодекс чести для молодых людей. Иными словами, стандарты для дуэлей. Мы считаем это не подобающим для нашего положения, но дворовые ребята и криминал уже давно разработали свой кодекс чести, и единоборства детей и молодёжи проводятся в соответствии с ним. Можно организовать специальные места для таких боёв. Наиболее драчливых привлечь к таким боям, пусть между собой дерутся, а остальным, в том числе так называемым ботаникам, станет спокойнее. Иными словами, не надо запрещать драки, единоборства, а направить их в правильное русло.

Тогда эти же самые потенциальные хулиганы станут известными спортсменами, и мы станем гордиться ими. И самое главное, будет значительная экономия средств. В тюрьмах не будет такой большой плотности, как сейчас, и камеры станут более просторными и комфортными для остальных заключённых.

Имеются резервы экономии и в Министерстве культуры. В 2011 году во время сессии парламента министр культуры Ибрагим Жунусов пожаловался, что Министерство финансов не выделяет средства для сельских клубов. Ответ министра финансов Акылбека Жапарова фактически закрыл этот вопрос на долгое время. Он сказал, что специально исследовали этот вопрос. Оказывается клубы работают в году всего 20 дней в среднем и они не оправдывают себя как центр культуры, искусства, и поэтому выделять средства нецелесообразно, особенно с учётом ограниченности финансов.

Все депутаты поддержали министра финансов. Я тоже согласен с его мнением. Для более эффективного использования сельских клубов и аналогичных заведений нужно строить и использовать многофункциональные здания. На мой взгляд, следует объединить клуб и кафе. В этом здании можно организовать все торжества отдельных жителей села (свадьбы, тои, поминки и т. д.), а также мероприятия айыл окмоту, сельской школы. Одно такое здание стоит не меньше 10 млн. сомов, а значит, будет большая экономия в масштабе страны.

В первые годы Советской власти Ленин писал: «Экономия, экономия, ещё раз строжайшая экономия!» Этот лозунг актуален и сейчас. От этого зависит уровень нашей жизни, суверенитет страны и ещё многое другое. Если мы не услышим голос разума и станем заниматься экономией, судьба отвернётся от нас и скажет: «Башыў баш, багалчагыў кара таш» (на дурную голову ужасная судьба).

Токтогул ЖУМАДИЛОВ.