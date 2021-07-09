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Странная какая-то зависимость. Казалось бы, наоборот должно быть, а вот нате вам пожалуйста. Случается и такое.



А случилось это на главной спортивной арене имени Долена Омурзакова, в традиционном 23-м Международном соревновании по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки (прыжки в длину) Татьяны Колпаковой. Основательно подготовившись к главному «взрослому» состоянию года, организаторы его предметно волновались, что из-за пандемии оно может вновь сорваться. Но, к счастью, всё срослось. Не прикрыли традиционный легкоатлетический праздник. Более того, даже ожидали приезда атлетов из дальнего зарубежья (Индия, страны Африки и прочие). Не говоря уж о среднеазиатских. И вновь сюрприз за сюрпризом. Что-то не сложилось у казахов, пропали без вести узбеки и упорно молчали таджики, а русским, что известно, империалисты организовали ряд препон, дабы в очередной раз им напакостить. Правда, в последний момент «проявились» спортсмены из Узбекистана и приняли участие в легкоатлетической программе второго дня…

В общей сложности поклонников королевы спорта едва набралось порядка 150 человек. И это на двадцать видов спорта с небольшим! Но чего уж там охать и ахать. Что получилось, то получилось.

Наша справка: заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена Дружбы народов Татьяна Колпакова родилась 18 октября 1959 года в селе Аламедин одноимённого района Чуйской области. Лёгкой атлетикой начала заниматься в школе в 1978 под руководством опытного тренера Льва Эльтермана, вскоре у неё начали стремительно происходить спортивные достижения. В том же году она выполнила норматив «Мастер спорта СССР». Показав третий результат в прыжках в длину с разбега (6 м 41 см) на 7-й Спартакиаде народов СССР (1979 год), девушка попала в сборную команду Советского Союза. По результатам выступления на различных международных соревнованиях Т. Колпакова была включена в Олимпийскую сборную команду. Ей доверили защищать спортивную честь страны на XXII Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Из малоизвестной дебютантки сборной команды страны Т. Колпакова стала олимпийской чемпионкой и рекордсменкой Олимпиады с результатом в прыжках в длину — 7,06 метра.

За выдающиеся спортивные достижения с 1997 года Федерация лёгкой атлетики Кыргызстана ежегодно проводит международные соревнования на призы олимпийской чемпионки.

Итак, высшие достижения традиционного соревнования начались ранним утром 12 июня. Остановив секундомер на отметке 33 минуты 52 секунды, мастер спорта международного класса Мария Коробицкая, почти на минуту улучшает прежний результат в беге на 10-километровой дистанции. Утром того же дня член сборной Кыргызстана Мусулман Доломанов внёс «поправку» на 1 500-метровой дистанции. Отныне рекорд «колпаковского» состязания — 3 минуты 43,84 секунды. Всего мгновение (0,07 секунды) уступил ему товарищ по сборной команде Нурсултан Кенешбеков.

Целую серию поправок в рекорды соревнования внесли гости из Узбекистана. Так, Руслан Худояров в тройном прыжке добился победы с результатом 14 метров 36 сантиметров. Всего 2 сантиметра уступил ему казахский атлет Инес Ектов.

В прыжках в длину с разбега более чем уверенно победила узбекская спортсменка Дарья Резниченко — 6 метров 83 сантиметра. Её товарищ по команде Ювекир Нориев «улетел» на 8,03 метра, намного опередив Анвара Анварова (7,78 м, Узбекистан) и нашего соотечественника Тимура Исакова (7,20 м).

Приятно удивил немногочисленных болельщиков узбекский богатырь Иван Иванов, «замахнувший» 7-килограммовый спортивный снаряд за 21-метровую отметку с небольшим. Почти десять метров уступил победителю бишкекчанин Иван Фисенко, ставший серебряным призёром соревнования.

В тот же памятный июньский день отличился наш соотечественник Нурсултан Кенешбеков, который 5-километровую дистанцию одолел за 14 минут 16,04 секунды. Более минуты ему уступили на финише кыргызские легкоатлеты Идар Кочконбаев и Александр Савгуров.

Достаточно уверенно выступили также бишкекчане Илья Тяпкин, победивший на 10-километровой дистанции с результатом 31 минута 28,18 секунды, Екатерина Павленко промчавшаяся на «сотке» (13,35 секунды), Мусулман Доломанов, победивший на 300-метровой дистанции (9 минут 20,02 секунды). Наша ведущая стайер Дарья Маслова показала лучший результат на «пятёрке» — 15 минут 50,72 секунды, а атлет из Алматы Александр Лысенко метнул копьё на 58 метров 35 сантиметров…

Безусловно, грустно, что в этот раз олимпийская чемпионка Т. Колпакова не смогла приехать в Бишкек. Видимо, тоже из-за ковидных проблем на границах. Как бы она порадовалась вместе с болельщиками и организаторами традиционного легкоатлетического праздника за атлетов, показавших отменные спортивные результаты в честь её имени.

Сергей СЯЧИН.

Фото автора.