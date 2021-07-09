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В нашей газете сообщалось, насколько масштабно и результативно прошёл традиционный Иссык-Кульский марафон, посвящённый именитому атлету из Таласской долины Сатымкулу Джуманазарову и второй годовщине председательства нашей страны в ШОС.

Более того, такого ещё не бывало за истёкшие десять лет, чтобы глава государства Садыр Жапаров напутствовал атлетов на очень непростое многокилометровое испытание и собственноручно поздравлял героев королевы спорта, успешно преодолевших дистанции, — как именитых спортсменов, так и фанатов здорового образа жизни.

А недавно во Дворце спорта имени Кожомкула организаторы массового соревнования вручили благодарственные письма представителям СМИ, обеспечивающим информационную поддержку, и трудягам-волонтёрам, тем, кто непосредственно принимал активное участие в успешном проведении легкоатлетического праздника.

Вручив награду кыргызстанцам, Мелис Надыров искренне поблагодарил журналистов (правда, прибыли всего 14 из 45 приглашённых) и волонтёров, обслуживших более трёх тысяч бегунов и скороходов из 30 стран.

Прощаясь с инициатором и пропагандистом ЗОЖ в стране, автор строк заметил, что не следовало бы вручать подарков тем, кто не нашёл нескольких минут, чтобы достойно принять предлагаемое. Немного грустно было за спортивную журналистику, представители которой настолько обременены работой, что им некогда встретиться с организаторами широкомасштабного спортивного шоу.

Сергей СЯЧИН.

Фото автора.