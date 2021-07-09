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За смерть ребёнка ответят взрослые

| июня 22, 2021
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Заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по изучению обстоятельств гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина.

Представители соответствующих министерств рассказали о проводимой работе.
«Это печальное происшествие, подобное не должно происходить в стенах социальных учреждений, где дети находятся под государственной опекой. Министерству внутренних дел необходимо взять инцидент под особый контроль и провести тщательное расследование. В целях недопущения нарушений в учреждениях интернатного типа профильным государственным органам надо постоянно проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала», — сказала Жылдыз Бакашова.
По итогам совещания решено объявить строгий выговор заместителю министра образования и науки, курирующему детские социальные учреждения. В Кабмине также разработали ряд рекомендаций. В частности, Министерству образования и науки рассмотреть соответствия занимаемым должностям директора Военно-Антоновского детского дома и ответственного специалиста Министерства образования и науки. Принять меры дисциплинарного взыскания к начальнику соответствующего управления. Также Министерству здравоохранения и социального развития рассмотреть соответствие занимаемой должности директора Центра общеврачебной помощи Сокулукского района, а также принять меры дисциплинарного взыскания к начальнику управления социального развития Сокулукского района.
По итогам совещания Министерству внутренних дел велено провести расследование инцидента. Для реабилитации воспитанников Военно-Антоновского детского дома Министерству образования и науки обеспечить ребятам летний отдых. Министерству здравоохранения и социального развития в оперативном порядке предоставить воспитанникам соответствующую психологическую помощь. Министерству образования и науки совместно с Минздравом разработать план ускоренной оптимизации Военно-Антоновского детского дома в соответствии с постановлением правительства. А также двум ведомствам и Министерству внутренних дел для недопущения аналогичных случаев в учреждениях интернатного типа на постоянной основе проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала.

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