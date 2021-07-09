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Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов посетил Орто-Токойское водохранилище и водохозяйственные объекты Чуйской области.

«Я специально выехал, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах. Пуск воды осуществляется, но по пути значительная часть пропадает. Это происходит не из-за того, что мы спускаем воду в соседнюю страну или идёт её отвод на определённые поля дехкан. В связи с высокой фильтрацией на руслах реки Чу пропадают десятки кубометров воды, которая могла бы решить сложившуюся проблему с дефицитом. Поэтому нам необходимо в срочном порядке принять решение, которое поможет в будущем не сталкиваться с такими проблемами», — сказал Улукбек Марипов.

Так, с Орто-Токойского водохранилища пропуск воды производится в объёме 120 м3/сек, 110 из которых предназначены для Чуйской области. До головного сооружения восточного Большого Чуйского канала доходит около 80 кубометров, 30 кубометров уходят на фильтрацию. Это невосполнимые потери.



«Сейчас важно ускорить реализацию проекта по развитию оросительной системы Чуйской долины. Речь идёт о строительстве южного Большого Чуйского канала. Для этого в первую очередь необходимо начать создавать вторую ветку обводного Чуйского канала. Тогда потери воды не будет», — подчеркнул глава Кабинета министров.

Улукбек Марипов поручил в ближайшее время внести предложения по проекту строительства южного Большого Чуйского канала и начать работы.

Он также отметил, что от обеспеченности посевных земель поливом во многом зависит и продовольственная безопасность в стране. «Эффекта от спуска воды мало, если ирригационные каналы не очищены и не отремонтированы. Вода просто не дойдёт до полей. Эта проблема с каждым годом станет приобретать всё большую актуальность. Для решения вопросов необходим комплексный подход, в том числе с рассмотрением тарифов на воду, ответственности местных ассоциаций водопользователей. Если они перейдут на баланс айыл окмоту, тогда средства попадут в местную казну и дехкане смогут требовать необходимый объём воды от властей. Эти вопросы сейчас на повестке работы Кабмина», — подчеркнул Улукбек Марипов.



Кроме этого, председатель Кабинета министров встретился с работниками Орто-Токойского водохранилища и их семьями, которые проживают на территории охраняемого объекта.

«Условия работы и жизни здесь трудно назвать комфортными. Учитывая всё это, необходимо рассмотреть вопрос повышения заработной платы работникам», — отметил глава Кабмина.