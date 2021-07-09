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Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетил Нарынскую область.



Здесь он ознакомился с деятельностью контрольно-пропускного пункта «Торугарт», понаблюдав за порядком прохождения грузов, в том числе работой радиационного портального мониторинга, автоматизированного инспекторско-досмотрового комплекса, позволяющего обеспечить полное сканирование проходящих грузов с целью устранения рисков неучтённых товаров. Все данные о проходящем грузе и транспортном средстве хранятся в таможенной базе данных на протяжении 10 лет.

Отмечено, что на сегодня перемещение товаров проходит по единому алгоритму перемещения грузов, в том числе с применением мер дезинфекции в условиях пандемии коронавируса.

В настоящее время продолжается модернизация КПП в рамках членства Кыргызстана в ЕАЭС, где установят дополнительные аппаратно-программные комплексы для проведения таможенного контроля и окончательного обустройства объекта. Завершение всех работ запланировано до конца 2022 года.

Президент подчеркнул, что улучшенная инфраструктура КПП должна полностью отвечать стандартам ЕАЭС и создать наиболее благоприятные условия для транспортных средств, пересекающих границу.

Садыр Жапаров поручил принять все меры по развитию инфраструктуры КПП «Торугарт» и обеспечению бесперебойной работы автоматизированных таможенных систем в целях исключения риска несанкционированного и неучтённого ввоза товаров.

Государственной таможенной службе даны поручения по проработке возможности совместной эксплуатации имеющейся инфраструктуры пограничного поста «Торугарт» с органами местного самоуправления.

Далее Садыр Жапаров встретился с жителями Ат-Башинского района. В беседе с ними он ответил на волнующие их вопросы о трансформации земель, обеспечении питьевой водой, строительстве социальных объектов, дорожной инфраструктуры, о тарифах на электроэнергию и вопросы личного характера.

Садыр Жапаров рассказал о среднесрочных планах развития страны, в том числе о реформе органов местного самоуправления, мерах по повышению объёмов производства сельскохозяйственной продукции и снижению процентной ставки льготных кредитов для предпринимателей и фермеров, текущей деятельности по борьбе с коррупцией, работе по привлечению зарубежных инвестиций в различные сектора экономики.

Шла речь и о решении создать в ближайшее время Фонд развития Нарынской области, в который ежегодно намечено отчислять 0,6% от валовой прибыли ЗАО «Кумтор Голд Компани». Данные средства направят на социально-экономическое развитие региона.

В числе прочих вопросов обсуждён проект строительства торгово-логистического центра на территории Ат-Башинского района.

Глава государства отметил важность реализации данного проекта, который может стать двигателем экономики области.

По его словам, на сегодняшний день инвесторы из разных стран готовы вложить средства в реализацию данного проекта, и здесь начнут располагаться промышленные, текстильные и другие предприятия, производящие множество товаров.

Как подчеркнул глава государства в беседе с инвесторами, он особо отмечает, что в первую очередь будет учитывать мнение местного населения, поэтому приехал, чтобы посоветоваться с народом. И добавил, что если атбашинцы выступят категорически против, то вопрос строительства торгово-логистического центра, возможно, придётся рассматривать в другом регионе.

Садыр Жапаров подчеркнул, что со строительством торгово-логистического центра появится возможность создания до 30 тыс. новых рабочих мест, и это станет большим подспорьем в социально-экономическом развитии Нарынской области, которая сейчас остаётся дотационным регионом.

Жители района отметили, что ранее выступали против реализации данного проекта из-за неэффективной работы местных властей, которые своевременно не решили вопрос с выделением орошаемых земель. Местные жители в целом выступили в поддержку строительства индустриально-торгового логистического центра. Вместе с этим считают, что надо провести разъяснительную работу среди населения.

Другая встреча произошла с жителями Нарына

Они рассказали о волнующих их вопросах, в частности, о тарифной политике на электроэнергию, социальных пособиях, высоких процентных ставках по кредитам в банках, миграции среди местного населения и других вопросах частного характера.

Глава государства рассказал о планах развития экономики Кыргызстана на ближайшие годы.

Поделился последними событиями, происходящими в стране, и предстоящими планами проведения экономических реформ, которые ответят стратегическим целям и задачам страны. Рассказал о Фонде развития Нарынской области, одобрении местными жителями возможного строительства инфраструктурного торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что руководители госорганов и органов местного самоуправления должны и будут оказывать посильную помощь предпринимателям и инвесторам. Как подчеркнул Президент, нужно понимание, что инвестиции — это не только основа социально-экономического развития, но и новые рабочие места, современный управленческий опыт, развитие регионов и увеличение экспортного потенциала страны.

По итогам встречи Президент Садыр Жапаров заверил, что все озвученные вопросы возьмут на контроль профильные министерства, ведомства, и им даны поручения для их оперативного решения.