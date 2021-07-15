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Если все шрамы души подсчитаны и многие уже не болят даже, а всё несбывшееся аккуратно разложено по полкам памяти, то очень вероятно, что пришла пора делать генеральную «уборку» своей души! Мы вычищаем от мусора дома, рабочие места, так чем же хуже сердечные «помещения»? Обиды, разочарования, утраты, зависть, соперничество, осуждение, нелюбовь — да мало ли что ещё может захламить внутренний мир человека? Если всё это копить, то груз переживаний может стать слишком тяжёлым, а тогда и до нервных болезней недалеко…



Расхожее и давно поросшее мхом времени выражение: «Друзья познаются в беде», несмотря на свой почтенный возраст, ВСЕГДА находит себе невесёлое подтверждение… Хотела добавить в конце предыдущего предложения фразу — «к сожалению», но передумала. Повзрослев и пережив череду предательств, я поняла кое-что важное для душевной реабилитации — иногда осознание того, что человек стал не нужным близким людям, попав в беду, — переживание НЕ со знаком минус, хоть и всегда болезненное. Таким драматичным путём выявляются «родные люди», с которыми вместе ненадёжно и даже опасно идти дальше по дорогам жизни. И может случиться так, что на какое-то время рядом не останется совсем никого… Да, хотелось бы очень, чтобы те или другие оказались «не такими равнодушными» или «злыми», или «предателями», но не случилось. Поэтому какой толк лить слёзы по тем, кто был с вами только в радости? Время одиночества можно использовать и во благо, хоть и звучит странновато, возможно. Для глобальной переоценки ценностей, например.



А потом, когда получится сердце очистить и переболеть, появится место для… НАДЕЖДЫ. Пригласите её снова в судьбу, если не делали этого давно или даже никогда. Поверьте, что верные друзья и добрые перемены ещё могут прийти в жизнь! Конечно, важно ответить и себе честно на важный вопрос: а умеем ли мы сами дружить?.. Не предавали ли кого, не обижали? Если ответ обнадёживает, то почему нужно непременно томиться в одиночестве? Я давно заметила, что люди, как магнит: если они источники позитивных намерений, эмоций, мечтаний, то, может, и не сразу, но этим же самым жизнь им в конце концов и ответит!

Ухватитесь за НАДЕЖДУ, как за спасительный круг, позвольте ей смягчить ваше сердце. Кто-то спросит: но вдруг снова бессмысленно? Ведь уже было много попыток поменять жизнь, надежд, опять же, но всё по-прежнему, как в стоячей воде… А вот настойчивая хрупкая травинка, случается, и сквозь асфальт прорастает, только времени для этого немало нужно и упорства…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



