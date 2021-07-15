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В редакцию обратились жители улицы Тулебердиева (отрезок от ул. Боталиева до ул. Можайского) и попросили узнать, когда же, наконец, городские власти закончат реконструкцию дороги, начатую два года назад.

Большого труда стоило связаться с руководством МП «Бишкекасфальтсервис» и получить ответ, который навряд ли обрадует обратившихся в редакцию граждан: в этом году Тулебердиева не внесена в титульный список улиц, подлежащих ремонту. На наш вопрос: почему бросили её ремонтировать, в муниципальном предприятии объяснить не смогли, но пообещали выяснить причину.

В беседе с жителями выяснилось, что строительство дороги началось в 2019 году. Установили бордюры, утрамбовали проезжую часть, засыпали её щебнем вперемешку с глиной, и на этом всё закончилось. По словам домохозяйки Нины Голиковой, летом жители задыхаются в пыли от интенсивного транспортного потока, зарабатывая аллергию, а зимой приходится пробираться по непролазной грязи, нет даже пешеходных дорожек. Ещё одна проблема- опасно выпускать детей на улицу. Дело в том, что на пересечении ул. Боталиева и проспекта Махатмы Ганди установили камеру видеонаблюдения, и поэтому водители на большой скорости объезжают тот перекрёсток по их улице. Пришлось соорудить самодельного лежачего полицейского, но это не помогает.

К разговору подключилась соседка Н. Голиковой, Ольга: «Ещё в прошлом году нам обещали отремонтировать дорогу к Дню Победы. Но, как говорится, воз и ныне там. Тем более, что мы выполнили все требования проектировщиков и строителей: отодвинули заборы, за свой счёт подключились к канализационной системе, которая, кстати, и по сей день не работает, и другие. Создаётся впечатление, что городские чиновники относятся к нам, как к людям второго сорта. На все наши обращения хранят упорное молчание. О нас вспоминают только во время выборов различного уровня, и, как правило, короб обещаний, а на деле пустые слова. В МСУ нашей квартальной дали понять, что средства, выделенные на реконструкцию дорожного полотна нашей улицы, якобы разворованы. Это дело милиции и прокуратуры, но для нас, жителей, малое утешение. Почему мы должны страдать от этого, испытывая массу проблем и неудобств?»

От редакции. Ответ МП

«Бишкекасфальтсервис» о том, что Тулебердиева не числится в титульном списке улиц, подлежащих реконструкции, вызывает много вопросов. Главный из них: по каким критериям он составляется? Если говорить о титуле в прямом смысле, то он у забытой чиновниками улице куда ещё выше, она носит имя нашего прославленного земляка, Героя Советского Союза, закрывшего грудью амбразуру вражеского дзота в годы Великой Отечественной воины.

Сергей СИДОРОВ.

Фото автора.