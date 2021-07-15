Поделиться VK Print

Президент Садыр Жапаров на встрече с бизнес-сообществом 23 июня по предложению предпринимателя Рахатбека Ирсалиева поручил Министерству энергетики и промышленности в двухдневный срок решить вопрос о покупке электроэнергии у малых гидроэлектростанций (ГЭС).

После мероприятия в Минэнерго собрали представителей энергокомпаний, ОсОО Impex trade (Сокулук-ская ГЭС-2), Государственного агентства по регулированию ТЭК, Рахатбека Ирсалиева для обсуждения деятельности малых ГЭС.

В результате подписаны контракты между ОАО «Востокэлектро» и ОсОО «Ак-Терекская ГЭС», ОсОО «Ала-Башские ГЭС», ОсОО «Тонская ГЭС» о покупке электроэнергии; а также между ОАО «Северэлектро» и ОсОО Impex trade и Соглашение между Министерством энергетики и промышленности и этим же предприятием о намерениях при реализации проекта строительства МГЭС.

Также решено инициировать проект о внесении изменений в Закон «О возобновляемых источниках энергии».

Минэнерго напоминает, что 4 марта 2021 года подписаны Соглашения между министерством и ОсОО «Ак-Терекская ГЭС», ОсОО «Ала-Башские ГЭС», ОсОО «Тонская ГЭС» о намерениях при реализации проектов.