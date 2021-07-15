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В КРСУ имени Б. Ельцина состоялась встреча преподавателей и студентов вуза с генеральным директором ФГБУ «Российская газета» Павлом Негоицей и известным журналистом-международником и писателем Владимиром Снегирёвым.

Встречу открыл ректор университета, академик

В. Нифадьев. Затем редакция «Российской газеты» и КРСУ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, призванный развивать и укреплять политические, экономически и гуманитарные связи и контакты между РФ и КР. Этот актуальный документ — свидетельство расширения взаимного сотрудничества вуза и ведущего российского издания по освещению событий в научно-исследовательской, образовательной, культурно-просветительской деятельности университета.

Подписание меморандума предполагает осуществление эффективного взаимодействия по вопросам, вызывающим интерес у читателей Кыргызстана и России, содействие в получении информации о событиях, представляющих важное значение для углубления и расширения информационно-образовательных и культурно-образовательных связей между двумя странами, а также передачу практического опыта редакционной и журналисткой деятельности студентам профильного образовательного направления КРСУ.

Затем в конференц-зале главного корпуса вуза состоялся мастер-класс для студентов кафедры международной журналистики КРСУ. Известные российские журналисты рассказали о своей профессиональной деятельности и ответили на многочисленные вопросы студентов и педагогов. Участники встречи, среди которых были проректор КРСУ Леонид Сумароков, декан факультета международных отношений Салават Усманов, заведующий кафедрой международной журналистики Александр Кацев, директор центрально — азиатского представительства «Российской газеты» Дмитрий Евлашков и гости из Москвы провели дискуссионный диалог о том, какими качествами должен обладать сегодня журналист-профессионал, как современной журналистике противостоять вызовам нынешнего времени, поделились мыслями о судьбе печатных изданий и об условиях их выживания в сегодняшних реалиях.

Отдельно хотелось бы отметить и проявленный коммуникационный интерес Павла Негоицы, который рассказал студентам о своём пути в профессию журналиста, поделился жизненными наблюдениями и историями, которые непосредственно связаны с журналистикой. Также было высказано пожелание со стороны «Российской газеты», чтобы выпускники кафедры международной журналистики активнее сотрудничали с данным изданием, а возможно, даже пополняли, её творческий штат.

Акыл МАМАТОВ, студент факультета международных отношений КРСУ (практикант «СК»).