Браслет для подозреваемого

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл совещание по внедрению новой системы контроля за подозреваемыми в виде электронных браслетов.

Министр юстиции Аяз Баетов отметил, что их станут использовать для мониторинга местоположения подозреваемых, а также для отслеживания их перемещений и действий. «Эта технология поможет уменьшить число случаев нарушения режима, а также повысит эффективность работы правоохранительных органов. Электронные браслеты могут стать обязательным элементом контроля за задержанными, в отношении которых проводятся оперативно-следственные мероприятия, а также позволят существенно сократить случаи семейного насилия», — сказал он.

Кроме того, отмечено, что система электронных браслетов поможет снизить нагрузку на тюремные учреждения (СИЗО), улучшить качество работы правоохранительных органов и повысить безопасность граждан. Их внедрение станет новым этапом в развитии пенитенциарной системы. К слову, данная мера пресечения не станет применяться к подозреваемым, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления.

По итогам совещания глава Кабмина поручил изучить опыт других стран по внедрению электронных браслетов с учётом требований законодательства и произвести точные финансовые расчёты.

В ходе совещания также представлена информация по упрощению ликвидации юридических лиц и аутсорсинга государственных функций в частный сектор.

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