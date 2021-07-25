Поделиться VK Print

О проектах, реализуемых госпредприятием «Инфоком», министр цифрового развития Дастан Догоев и его заместитель Асель Кененбаева рассказали депутатам Жогорку Кенеша из временной депутатской комиссии по изучению законности тендера первого этапа проекта «Безопасный город».

По их словам, в рамках него оснащены камерами видеофиксации 38 перекрёстков в Бишкеке и 52 в Чуйской области. С момента запуска проекта 4 марта 2019 года по 24 июня текущего года зафиксировано 2 448 391 нарушение правил дорожного движения. Из них за 1 630 218, или 66,5%, выплачены штрафы, что составило 1 800 757 285 сомов.

Для реализации проекта каждый госорган наделён определёнными полномочиями: техническое сопровождение, обслуживание аппаратно-программных комплексов, вынесение административных постановлений о нарушении ПДД, надзор за дорожными знаками и полотном. Вся работа автоматизирована.