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В Караколе инспекторы ООБДД по ОВД призывают водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, устанавливать видеорегистраторы на автомашинах.

Это поможет обеспечить дорожную безопасность и не допустить кражи в общественном транспорте, а также избежать конфликтов шофёров и пассажиров. Видеорегистраторы обладают функциями двойного видеослежения: как пути движения транспорта, так и одновременно салона.

По словам старшего инспектора ООБДД по ОВД города Каракола капитана милиции Мунарбека Асаналиева, в областном центре пассажирскими перевозками занимаются 5 предприятий, на балансе которых 385 бусов и 20 автобусов. Ежедневно внутри города выходят на линии 55 маршрутных такси. Кроме этого, осуществляются межобластные и межрайонные маршрутные рейсы. 75% транспортных средств этих предприятий оборудованы видеорегистраторами.

«Видеорегистраторы — эффективная мера безопасности, стоящая на защите наших граждан. Установка оборудования поможет бороться с кражами, выявлять пассажиров, портящих имущество, регулировать конфликтные ситуации, возникающие между водителями и пассажирами. Кроме этого, водители будут остерегаться нарушать правила дорожного движения. Также это поспособствует определению виновных при ДТП и в других различных ситуациях», — отметил Мунарбек Асаналиев.