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Президент Садыр Жапаров с официальным визитом посетил Республику Таджикистан.

В международном аэропорту Душанбе главу государства встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. На флагштоках аэропорта развевались государственные флаги Кыргызстана и Таджикистана, гости по ковровой дорожке прошли вдоль роты почётного караула.



В состав официальной делегации Кыргызстана вошли: министр иностранных дел Руслан Казакбаев; зампредседателя Кабмина — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров; завотделом внешней политики администрации Президента Дастан Дюшекеев; Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков; министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева; министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев; министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кайрат Иманалиев; полпред Кабинета министров в Баткенской области Абдикарим Алимбаев; полпред Кабинета министров в Ошской области Жарасул Абдураимов; первый зампредседателя — директор пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев.

По прилёте Садыр Жапаров возложил венок к подножию памятника основоположнику таджикского государства Исмоили Сомони в городе Душанбе. Монумент установлен на столичной площади «Дусти».

Мемориальный комплекс национального единства Таджикистана открыт в 1999 году в честь 1100-летия Саманидской державы и стал символом таджикской государственности.Затем состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Кортеж с Садыром Жапаровым подъехал ко «Дворцу нации», где его встретил Эмомали Рахмон.

Главы государств поприветствовали друг друга, затем командир роты почётного караула отдал приветственный рапорт лидерам стран, после чего прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Таджикистана.

Далее Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прошли вдоль строя почётного караула и представили членов делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Церемония официальной встречи завершилась торжественным маршем роты почётного караула, после чего Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон перешли во «Дворец нации» для проведения переговоров в формате тет-а-тет.

В своей речи Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придаёт важное значение официальному визиту в страну Садыра Жапарова и искренне заинтересован в созидательном развитии двустороннего сотрудничества между странами.

«Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе, готовы обсудить с Вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений», — заявил он.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров выразил благодарность Президенту Эмомали Рахмону за приглашение посетить Таджикистан с официальным визитом.

Садыр Жапаров с сожалением отметил, что трагические события 28-30 апреля текущего года для народов двух стран стали днями тяжёлых исторических испытаний и скорби.

«Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооружённого столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле братские народы, кыргызы и таджики всегда поддерживали добрососедские, дружественные связи», — подчеркнул он.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что совместными усилиями стороны найдут пути решения пограничных вопросов.

После встречи тет-а-тет лидеры стран продолжили переговоры в расширенном формате.